Xiaomi aprirà un Mi Store a Udine, il primo in Friuli-Venezia Giulia

Nonostante la pandemia stia rendendo ostico fare compere, Xiaomi Italia ha annunciato l'inaugurazione del nuovo Mi Store ad Udine. Sarà il primo negozio a tema dedicato alla regione del Friuli-Venezia Giulia, intensificando gli sforzi per rendere la propria catena sempre più capillare. Poche settimane fa aveva avuto luogo il debutto in quel del Piemonte, espandendo i Mi Store anche alla zona di Torino.

Xiaomi annuncia l'apertura di un nuovo Mi Store nella città di Udine

Ad essere precisi, il nuovo Mi Store di Xiaomi verrà aperto al centro commerciale Città Fiera, situato nella zona di Torreano di Martignacco, in provincia di Udine. L'inaugurazione avrà luogo fra pochi giorni, più specificatamente il prossimo lunedì 16 novembre. Il negozio lo potrete trovare subito al piano terra del centro commerciale, con una superfice complessiva di 150 m2. Come ogni nuova apertura, anche a questo giro ci saranno varie offerte, con tre giorni di sottocosto su numerosi prodotti e sorprese per le persone che parteciperanno all'inaugurazione (regole per il Covid permettendo).

Ecco, quindi, la lista aggiornata degli Xiaomi Mi Store presenti in Italia:

Lombardia Arese (MI) – Centro Commerciale Il Centro Milano – Mondadori Store Duomo Rozzano (MI) – Centro Commerciale Fiordaliso Orio al Serio (BG) – Orio Center

Campania Marcianise (CE) – Centro Commerciale Campania Pontecagnano Faiano (SA) – Centro Commerciale Maximall

Friuli-Venezia Giulia Torreano di Martignacco (UD) – Città Fiera

Lazio Roma – Galleria Commerciale Porta di Roma Valmontone (RM) – Valmontone Outlet

Sicilia Belpasso (CT) – Etnapolis Catania – Centro Commerciale Porte di Catania

Liguria Genova – Centro Commerciale Fiumara

Piemonte Grugliasco (TO) – Shopville Le Gru

Puglia Casalmassima (BA) – Parco Commerciale Auchan

Veneto Venezia – Nave de Vero



