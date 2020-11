A poche ore dall'attesissima festa dei single che tanto sta affiorando sul web tanto quanto non faccia già in Cina, gli store si sono ormai attrezzati lanciando iniziative dedicate all'evento. Uno di questi, tra i più importanti, è Geekbuying che dopo aver lanciato le pagine con le varie offerte per prodotti di ogni tipo, lancia anche la pagina con i migliori prodotti consigliati dallo staff di GizChina per il Singles Day 11.11.

Geekbuying Singles Day 11.11: ecco la pagina dedicata alle offerte e ai Coupon esclusivi GizChina

Sebbene nei giorni scorsi, proprio per il Singles Day 11.11, Geekbuying avesse già lanciato iniziative importanti per i vari settori più in voga in questo tipo di store, come il riscaldamento smart, ma anche la pagina dedicata alla mobilità e allo smart home, l'e-commerce cinese ha deciso di creare una pagina apposita con i prodotti più interessanti selezionati in esclusiva dalla nostra redazione di GizChina.

In questa pagina di Geekbuying per il Singles Day 11.11, di cui vi lasciamo il link dedicato, troverete tante offerte su tanti prodotti esclusivi selezionati da noi per l'audio, ma anche varie offerte a prezzo davvero interessante in vari settori, oltre a codici Coupon dedicati allo smart home e alla mobilità tra tapis roulant, scrivanie smart, bici elettriche, una selezione di monopattini elettrici, robot vacuum cleaner e aspirapolvere ciclonici.

Insomma, per la festa dei single non vi mancheranno certo offerte dedicate e Coupon interessati. E domani, 11 novembre 2020, in cui sicuramente arriveranno altre promozioni interessanti su Geekbuying.

