Oltre ai brand cinesi che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni, ce n'è uno molto famoso in patria che è arrivato qui tramite gli store online. Stiamo parlando di 360, produttore di servizi mobile ma anche di prodotti smart home, come il nuovo robot aspirapolvere lavapavimenti S7 Pro, che va subito in offerta sconto con codice Coupon su Geekbuying spedito da Europa.

360 S7 Pro: potenza e pulizia al top per il robot aspirapolvere in sconto con Coupon su Geekbuying

Guardando al design, il robot aspirapolvere lavapavimenti 360 S7 Pro non si discosta molto dal modello S6 Pro, ma nelle caratteristiche è sicuramente più potente. Se guardiamo alla potenza di aspirazione da 2200 Pa, oltre ad avere tutta una serie di sensori di dislivello, anti-collisione e anti-caduta grazie al LiDAR LDS e l'algoritmo SLAM oltre ovviamente a lavare il pavimento con la funzione mop.

Sul fronte funzioni smart poi, il 360 S7 Pro è regolabile tramite la comoda applicazione dove è possibile monitorare la pulizia, impostare aree da pulire e personalizzare la modalità di pulizia. Inoltre, è in grado di fare una mappatura della stanza, con tanto di area massima fino a 180 metri quadrati. Infine, gestisce mappe multiple ed è in grado di rilevare i tappeti presenti.

Il robot aspirapolvere lavapavimenti 360 S7 Pro debutta quindi in offerta sconto su Geekbuying all'ottimo prezzo di 309.50 €, grazie al codice Coupon che trovate nel box in basso, senza dimenticare la spedizione da Europa.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu