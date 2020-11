ZTE è sempre stata un'azienda piuttosto all'avanguardia sotto diversi aspetti. Dando un'occhiata ai numeri, infatti, è stata la prima a lanciare sul mercato un device con fotocamera sotto il display, grazie a ZTE Axon 20 5G. Sebbene nel nostro Paese sia un brand davvero poco conosciuto, in Asia gode di un certo rispetto e di una discreta notorietà, anche per questioni che esulano dagli smartphone. In ogni caso, dopo aver presentato V2020, ha lanciato anche il nuovo 5G low cost ZTE Blade 20, con specifiche e prezzo convincenti.

ZTE Blade 20 5G: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche

A differenza del V2020, il design dello ZTE Blade 20 5G è molto simile, almeno sul retro, al fratello maggiore Axon 20. Ovviamente, non gode del display full screen con la peculiare fotocamera sotto il pannello, ma un drop notch più standard. Del resto, le sue specifiche sono quelle di un medio-base gamma 5G, con il chipset MediaTek Dimensity 720 ed un display da 6.52″ IPS LCD con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel).

Passando al modulo fotocamera inoltre, abbiamo tre sensori da 16 + 8 + 2 MP con grandangolare, ultra-grandangolare e sensore di profondità. Per la selfie camera abbiamo invece 8 MP. Quanto alla memoria, è presente una RAM da 6 GB e 128 GB per lo storage espandibile. Per la batteria abbiamo un modulo da 4000 mAh con ricarica standard. Molto interessante il fatto che ZTE abbia lasciato al Blade 20 5G l'antenna radio FM, ormai rarissima.

ZTE Blade 20 5G – Prezzo e disponibilità

Attualmente il Blade 20 è stato lanciato solo in Cina, in occasione del Singles Day, al prezzo di 188 €, cambio corrispondente a 1499 yuan in Cina. Difficile arrivi in Occidente, dato che è molto tempo che ZTE non vende direttamente qui.

