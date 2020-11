Honor Band 6 vs Honor Watch ES: quali sono le differenze?

Di recente il produttore cinese ha presentato in patria la nuova versione della sua smartband, dispositivo che si allontana tantissimo dal precedente modello (recensito qui) per adottare stile e design in linea con Honor Watch ES, indossabile in versione fit: ma quali sono le differenze tra questo smartwatch e la Honor Band 6 e che cosa cambia effettivamente tra i due? Proviamo a rispondere a queste domande nell'approfondimento/confronto qui sotto.

Tutte le differenze di Honor Band 6 e Honor Watch ES: ecco che cosa cambia

L'immagine in alto esprime in modo chiaro il dilemma di molti utenti: si tratta dello stesso dispositivo? Ci sono differenze minime o sono due wearable gemelli? A scanso di equivoci partiamo subito col dire che Honor Watch ES si presenta come una versione leggermente più economica di Huawei Watch Fit, mutuando funzionalità e design, ma optando per alcune rinunce. Il confronto in basso aiuta a comprendere le differenze tra lo smartwatch di Honor e quello di Huawei.

Tornando al rapporto tra Honor Band 6 e Honor Watch ES, quali sono le differenze e che cosa cambia? La “smartband” (ci chiediamo se sia ancora il caso di definirla in questo modo) si lascia alle spalle un design iconico per adottare un display rettangolare proprio come il modello ES. Un cambio di look completo, che si traduce anche in varie migliorie interne. Andiamo ad analizzare le varie differenze punto per punto, tramite una tabella.

Honor Band 6 Honor Watch ES Display Unità touch AMOLED 1.47″ 368 x 194 pixel Unità touch AMOLED 1.64″ 456 x 280 pixel Sensori sensore ottico + TrueSeen 4.0 (attività cardiaca), TrueSleep 2.0 (sonno), SpO2, accelerometro, giroscopio sensore ottico + TrueSeen 4.0 (attività cardiaca), TrueSleep 2.0 (sonno), SpO2, accelerometro, giroscopio, sensore luce ambientale Connettività Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2.4 GHz Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2.4 GHz GPS Non presente Non presente Batteria/autonomia 180 mAh – 14/10 giorni di utilizzo (in base all'uso) 180 mAh – 10/7giorni di utilizzo (in base all'uso) Memoria Non presente 4 GB Cinturino Fisso Sostituibile, 20 mm Impermeabilità 5 ATM 5 ATM Modalità Sportive 10 modalità sport, rilevamento automatico esercizi 95 modalità workout con 10 modalità sport e 85 allenamenti), rilevamento automatico esercizi, 12 corsi workout (con allenatore virtuale animato) Tracker Ciclo Femminile Presente Presente Colorazioni Meteorite Black, Seagull Gray, Coral Powder Meteorite Black, Coral Pink, Icelandic White (quest'ultima non in Italia) NFC Si, opzionale No

Com'è facile intuire osservando le caratteristiche a confronto, Honor Band 6 si presenta come una sorta di modello minore di Watch ES, con alcune rinunce e differenze. Il display è più piccolo ma si tratta comunque di un'unità AMOLED a colori: inoltre ES ha l'Always-on, mentre per la band l'azienda non ha specificato la sua presenza. Altra grande differenza riguarda il “corpo” dei due dispositivi.

Lo smartwatch ES – lo vedete in alto – presenta gli agganci per il cinturino: sarà quindi possibile sostituire quello in dotazione con altri, purché da 20 mm. Nel caso della smartband il cinturino è fisso e non potrà essere cambiato.

Autonomia e sport

Gli indossabili sono equipaggiati con la medesima batteria da 180 mAh, ma ci sono differenze in termini di autonomia. Il display di Honor Watch ES è più grande e di conseguenza abbiamo ripercussioni sulla durata della batteria: niente di eclatante, ma il device registra fino a 10 giorni con un uso moderato, mentre Honor Band 6 arriva a 14 giorni. Con uso intenso si scende a 7 giorni e 10 giorni: ovviamente si tratta di dati indicativi, ma servono comunque a dare un'idea.

Per quanto riguarda la parte relativa al fitness e allo sport, la band offre 10 modalità sportive e null'altro. Watch ES arriva a 95 modalità di allenamento e c'è perfino un virtual coach: per saperne di più, qui trovate la nostra recensione.

Honor Band 6 vs Honor Watch ES: prezzo a confronto

Si conclude con il prezzo di vendita a confronto: Honor Band 6 viene proposta a circa 31€ al cambio attuale (249 yuan); per la versione con NFC la cifra sale a 289 yuan, circa 36€. Il prezzo di Honor Watch ES invece è – ovviamente – maggiore: circa 76€ in Cina (599 yuan) mentre in Italia viene venduta a 99€ sul sito ufficiale. Qui sotto trovate anche il link all'acquisto da Amazon.

Per quanto riguarda l'arrivo di Honor Band 6 in Europa e in Italia, per il momento mancano ancora i dettagli. Non appena ci saranno novità aggiorneremo il confronto con il prezzo italiano.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu