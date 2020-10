ZTE V2020 5G ufficiale: SoC Dimensity 800, quad-camera da 48MP e tanto altro

Continuano a susseguirsi le notizie circa nuovi smartphone, da parte di un po' tutte le aziende del settore. Questo periodo, infatti, è in grande fermento e tra i tanti brand coinvolti in queste voci troviamo anche ZTE, che nelle scorse ore è uscita allo scoperto con ZTE V2020 5G. Si tratta, dunque, di un dispositivo di fascia media, con specifiche tecniche che potrebbero far gola a diversi utenti.

ZTE V2020 5G ha una batteria da 4.000 mAh

Analizzando pià in dettaglio questo smartphone, notiamo la presenza di un form factor abbastanza classico, con un sensore per le impronte digitali sul retro, una quad-camera ed il display con punch-hole. Proprio in riferimento a quest'ultimo, il pannello è un'unità LCD IPS da 6,53″ con risoluzione FHD+ (2.340 x 1.080 pixel) con uno screen-to-body-ratio del 90,8%. Si tratta, dunque, di uno smartphone non proprio piccolissimo, misurando 162,7 x 76,3 x 8,8 mm e con un peso di 184 grammi.

LEGGI ANCHE:

ZTE Axon 20 5G ufficiale: è il primo al mondo con fotocamera sotto al display

Sotto la scocca trova sede un SoC MediaTek Dimensity 800, accompagnato da 8GB di RAM LPDDR4X e 128GB di storage interno (UFS 2.1). Quest'ultimo, però, può addirittura essere espanso per mezzo di una microSD aggiuntiva. Non mancano, poi, una selfie camera da 16MP, così come una quad-camera posteriore con tale configurazione: 48MP + 8MP + 2MP + 2MP. Ovviamente, fra questi sensori, quello da 8MP è l'obiettivo grandangolare, mentre i più piccoli vengono sfruttati per le macro e per il calcolo della profondità di campo.

A livello di connettività non manca praticamente nulla, dotandosi di Wi-Fi ac Dual Band, supporto alla doppia SIM 5G/4G, Bluetooth 5.0, GPS, ingresso USB Type-C, amplificatore PA intelligente, supporto DTS: X Ultra e jack audio da 3,5mm. Avremo a disposizione, poi, l'interfaccia MiFavor, basata su Android 10.

Vi ricordo che ZTE V2020 verrà venduto in Cina al prezzo di 1.399 yuan, dunque circa 177 euro al cambio, nella sola colorazione blu.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu