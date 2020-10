Sono passati quasi due mesi dalla presentazione del primo smartphone sul mercato con fotocamera sotto al display, cioè ZTE Axon 20 5G. Sicuramente un prodotto innovativo, che per l'azienda potrebbe essere di sicura ispirazione per colossi cinesi e non, quali Huawei e Apple, per le loro soluzioni future. Sarà effettivamente così?

ZTE Axon 20 5G: ecco perché è il vero apripista per la fotocamera sotto il display

A riportare quello che potremmo definire “un azzardo” è stato Lu Qianhao, General Manager di ZTE, che sostiene che la fotocamera sotto al display dell'Axon 20 5G sarà l'apripista per i concorrenti (che definisce “amici”) come il top brand cinese Huawei ed il colosso di pronta contrapposizione occidentale Apple, ancora lontani da questa tecnologia.

Ma come andrebbe effettivamente ad ispirare questi brand? Come molti hanno imparato a conoscere, la struttura che pone la selfie camera nel display utilizza la tecnologia catodo comune-unità display (che sia OLED o LCD) –array comune, mentre per ZTE Axon 20 sono utilizzati materiali speciali per tutte e tre le componenti, andando a formare una matrice trasparente OLED unita ad un catodo speciale trasparente, così da portare la fotocamera anteriore sotto il pannello.

Oltre a questo, il dispositivo applica anche la tecnologia di rilevamento della luce, ma anche lo speaker frontale ed il rilevamento facciale sotto lo schermo, così da non avere alcun tipo di apertura in un display che è perfettamente contiguo e totalmente sgombro. Ed in effetti, come possiamo vedere nelle immagini dal vivo dell'articolo in fonte, il pannello reagisce molto bene a questa cosa, rendendo la visione senza interruzioni.

Chiaro che il fatto che ZTE Axon 20 5G possa essere una seria ispirazione per i prossimi flagship Apple e Huawei suona un po' come una provocazione, ma non è detto che la soluzione utilizzata per il display non sia un vero e proprio input per gli smartphone di questo tipo in futuro.

