Xiaomi Mijia Smart Switch è il nuovo interruttore smart, a prezzo stracciato

L'interruttore smart Xiaomi Mijia Smart Switch ritorna in una nuova versione che non cambia le cose rispetto alla precedente generazione, ma arriva ad un prezzo super vantaggioso: si tratta di un prodotto imprescindibile per gli appassionati di domotica!

Xiaomi Mijia Smart Switch debutta in due versioni: ecco tutti i dettagli

Il nuovo Xiaomi Mijia Smart Switch arriva con un design minimal già ampiamente collaudato ed è disponibile sia con pulsante singolo che doppio. Il prodotto è in grado di comunicare con gli speaker intelligenti con XiaoAI e può interfacciarsi con lo smartphone direttamente tramite l'app della compagnia cinese.

Si tratta di una soluzione da fissare direttamente al muro, ma senza alcun lavoro aggiuntivo: infatti il dispositivo può sostituire i classici interruttori in modo pratico ed intuitivo. Inoltre la compagnia cinese ha puntato anche sulla sicurezza, grazie all'impiego di materiali ignifughi, e sulla resistenza (con test estremi con oltre 80.000 pressioni).

La nuova versione dell'interruttore smart di Xiaomi Mijia è disponibile in crowdfunding sulla piattaforma del brand, al prezzo di lancio di 49/59 yuan, circa 6/7€ al cambio attuale, per la versione singola e quella doppia. Ovviamente il dispositivo è acquistabile solo in Cina ma se siete interessanti al uno degli switch del brand, in basso trovate un'opzione presente su Banggood.

