Quando non si è abituati ad utilizzare una lavastoviglie, abbiamo comunque bisogno di pulire a fondo e quindi ci servono accessori adatti. Uno di questi è la spazzola per bicchieri di Xiaomi Jordan & Judy, che va in offerta lampo in sconto nel set 2 pezzi su Cafago ad un ottimo prezzo.

Xiaomi Jordan & Judy Cup Brush: la spazzola per bicchieri permette una pulizia a 360° ed è in offerta lampo su Cafago

Molto semplice nella struttura, la spazzola per bicchieri Xiaomi Jordan & Judy Cup Brush si presenta come prodotto piccolo ma molto funzionale. Infatti, la sua testina ovale in spugna morbida permette di pulire a fondo e a 360° tutti i tipi di bicchieri, tazze e anche bottiglie quando possibile. Le testine sono intercambiabili e soprattutto riciclabili.

Il manico da 21 cm della spazzola di Jordan & Judy ha un'impugnatura molto comoda e ha un'estremità forata che aiuta la conservazione del prodotto. Essa è anche molto compatta e leggera, grazie alle dimensioni di 28 x 5 x 5 cm per un peso di 32 grammi.

La spazzola per bicchieri Xiaomi Jordan & Judy arriva quindi su Cafago all'ottimo prezzo di 9.79 € per il kit da 2 pezzi, grazie all'offerta lampo dedicata.

