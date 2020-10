Gli ambienti domestici spesso non sono più così ampi, o comunque la corsa al minimalismo porta ad avere spazi enormi con prodotti compatti. Come nel caso della nuova lavatrice smart Xiaomi Mijia Mini Pulsator Washing Machine Pro, che grazie alle sue dimensioni ed al suo prezzo si pone di essere una soluzione ideale per tutti le case.

Xiaomi Mijia Mini Pulsator Washing Machine Pro: la nuova lavatrice è silenziosa, compatta e smart

Il design, svelato qualche mese fa, si presenta come è solita fare Xiaomi Mijia, cioè bianco e minimale, ma la lavatrice Mini Pulsator Washing Machine Pro è un bel concentrato di tecnologia smart home. Infatti, ha in essa ben 16 modalità di lavaggio, per tutti i tipi di capi ed esigenze. Essendo molto compatta, 41.2 x 42.2x 72.1 cm per 19 kg, può contenere un carico di 3 kg, quindi ideale per la biancheria dei neonati.

Dicevamo che è anche intelligente, infatti la lavatrice smart Xiaomi Mijia può essere collegata perfettamente con la app Mi Home, così da poter essere gestita dallo smartphone. In più, ha un'ottima azione di sterilizzazione da batteri e germi fino al 99.9%, raggiungendo la temperatura di 80 °C. Presente anche un comodo LED con le varie informazioni.

La nuova lavatrice smart compatta Xiaomi Mijia Mini Pulsator Washing Machine Pro è piccola anche nel prezzo, visto che dal sito Xiaomi saranno necessari (in Cina) 1099 yuan, circa 139 € al cambio. Non male per un prodotto del genere. Non è escluso che possa arrivare in Occidente, tramite i canali come AliExpress, ma nulla è impossibile.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! ⭐️ Segui e supportasu