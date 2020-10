OnePlus Bullets Wireless Z Bass ufficiali, insieme ad un nuovo Power Bank

Durante l'evento di lancio di OnePlus 8T (avete già dato un'occhiata alla nostra recensione?) sono state presentate anche le nuove cuffie TWS Buds Z, soluzione leggermente più economica e con un design in parte rinnovato. Mentre per noi le sorprese sono finite qui (a parte il modello Nord nella colorazione Gray Ash, ovvio), gli utenti indiano potranno beneficiare di altri due prodotti, le cuffie OnePlus Bullets Wireless Z Bass Edition e un nuovo Power Bank da 10.000 mAh: ecco tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo di entrambi i dispositivi.

OnePlus Bullets Wireless Z Bass ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Per quanto riguarda le nuove cuffie wireless, si tratta di una soluzione che riprendere il design e lo stile delle attuali OnePlus Bullets Wireless Z: le Bass Edition portano una maggiore attenzione ai bassi (da qui il nome) ed una latenza ridotta a 100 ms (leggermente inferiore rispetto ai 110 ms di latenza del modello standard). Il resto delle caratteristiche vede la presenza di driver da 9.2 mm e della cancellazione del rumore ambientale (non ANC ovviamente).

Immancabile il supporto alla ricarica Warp Charge: basteranno solo 10 minuti di ricarica per 10 ore di riproduzione audio. L'autonomia si assesta – secondo quanto riportato dalla compagnia – intorno alle 17 ore di riproduzione. Le colorazioni disponibili sono la Reverb Red e la Bass Blue.

OP Power Bank 10.000 mAh

L'altra novità per gli accessori di OnePlus riguarda la nuova Power Bank da 10.000 mAh, soluzione equipaggiata con due porte USB e in grado di ricaricare due dispositivi contemporaneamente a 18W. Non mancano 12 livelli di protezione, per evitare problemi di surriscaldamento e corto circuito. Il peso è di circa 225 grammi mentre il design si presenta elegante e allo stesso tempo fresco e giovanile, con linee curve e due colorazioni molto belle (nero con texture carbon fiber ed un'altra verde acqua).

OnePlus Bullets Wireless Z Bass e Power Bank 10.000 mAh ufficiali: prezzo e disponibilità

Il prezzo delle cuffie OnePlus Bullets Wireless Z Bass è di appena 1.999 rupie, circa 23€ al cambio attuale; in nuovo Power Bank viene proposto invece a 1.299 rupie, circa 15€. In entrambi i casi si tratta di dispositivi lanciati per il mercato indiano e non è dato di sapere se arriveranno anche alle nostre latitudini.

