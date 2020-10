Quando fu presentata, la smart TV trasparente di Xiaomi lasciò tutti seriamente a bocca aperta per il suo enorme fascino tecnologico. Però, restavano immagini di sample o comunque guidate dal brand. Stavolta invece abbiamo il primo unboxing dal vivo della Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition, sarà riuscita a convincere?

Xiaomi: in un video unboxing tutta la bellezza della Mi TV LUX Transparent Edition

A portare l'unboxing dal vivo in video è stato il canale Linus Tech Tips (in fonte) che già dal sollevamento della smart TV trasparente dalla confezione di vendita, come al solito di Xiaomi molto minimal, rimane sorpreso di quanto possa essere bello poter guardare attraverso la Mi TV LUX Transparent Edition.

Il clou delle potenzialità della prima Smart TV Transparent OLED al mondo le si può ammirare una volta accesa, dato che sia con il sistema operativo Xiaomi MIUI for TV 3.0, in cinese e sia addirittura da monitor futuristico per Windows 10 riesce a fare una figura egregia, dando una sensazione di essere davvero avanti. Molto bella anche la sessione di gioco da PC, che riesce a rimanere godibile anche con la trasparenza.

Insomma, costa quasi 7000 €, tantissimi, ma per una tecnologia del genere sono assolutamente ben spesi e la speranza è che con il tempo diventi sempre più lo standard delle smart TV del domani.

