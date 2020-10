Da quando è sul mercato globale, UMIDIGI ha fornito tante soluzioni smartphone sia rugged che standard ad un prezzo sempre molto convincente. E per il suo 9° compleanno, ha deciso di scontare UMIDIGI BISON e A9 Pro a metà prezzo su AliExpress.

UMIDIGI BISON e A9 Pro: ecco il prezzo in sconto per il compleanno su AliExpress

Prima di conoscere lo sconto applicato su UMIDIGI BISON e A9 Pro, facciamo un piccolo recap delle loro specifiche. Partendo dal primo, ci troviamo davanti ad un rugged molto elegante e bello da vedere, con un display da 6.3″ Full HD+, un chipset MediaTek Helio P60, memoria RAM da 6 GB, 128 GB di storage UFS 2.1, mentre la batteria è da 5000 mAh. Non mancano poi un modulo fotocamera posteriore quadruplo da 48 + 16 + 5 + 5 MP con grandangolare, macro e sensore di profondità ed una selfie camera drop notch da 24 MP. Infime, presenti NFC e certificazione IP68/69K/MIL-STD-810G.

Passando all'A9 Pro, è un UMIDIGI dal form factor più standard ma con le stesse caratteristiche hardware del BISON. Infatti, condivide lo stesso chipset P60, lo stesso display Full HD+ con stessa diagonale, la stessa fotocamera quadrupla con sensore da 48 MP, la stessa memoria RAM e storage massima, ma differisce nella batteria da 4150 mAh e soprattutto per una feature molto interessante: un termometro ad infrarossi per misurare la temperatura corporea.

Ma quanto costano adesso questi due smartphone medio gamma? UMIGIDI per il suo compleanno ha scontato su AliExpress il BISON a soli 131.17 €, mentre per l'A9 Pro, nella configurazione 4/64 GB va ad un prezzo di 104.94 € e nella configurazione 6/128 GB si sale a 122.43 €. Ricordiamo che l'offerta sconto per i due telefoni è valida fino al 17 ottobre 2020, quindi bisognerà essere rapidi.

