A settembre Honor ha presentato il suo primo notebook da gaming, una soluzione voltata alla massima potenza, con un look elegante ed un prezzo in linea con gli standard asiatici. L'evento si è concluso con una promessa: la nuova gamma di prodotti Honor Hunter si sarebbe arricchita presto con ulteriori novità, tra cui un router, un monitor da gaming ed altri dispositivi. Ed ora ecco spuntare su Weibo un'immagine dedicata proprio al presunto display da gioco della compagnia cinese.

Il monitor da gaming di Honor Hunter in una presunta immagine render

Un blogger cinese ha pubblicato il render che vedete in alto, in riferimento ad un display targato Honor, una soluzione da 23.8″ di diagonale. Ovviamente i media asiatici non potevano non farsi venire in mente la nuova serie da gaming, associando questo dispositivo al presunto monitor della famiglia Honor Hunter.

Di certo in termini di dimensioni e forma non sembra trattarsi di un prodotto votato al gaming: forse si tratta di una soluzione entry level, magari – sempre secondo i media cinesi – dotata di un refresh rate maggiorato, a 144 Hz (ossia proprio come il pannello a bordo del notebook Hunter V700).

Osservando il render in alto viene in mente anche il modello siglato AD80HW, questa volta a marchio Huawei. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un pannello da 23.8″, un IPS con risoluzione Full HD e cornici particolarmente ottimizzate su tre lati. L'ipotesi più plausibile è che Huawei e Honor lanceranno dei modelli dal design essenzialmente invariato, ma la vera differenza dovrebbe essere proprio nel display (una soluzione da gaming per la versione Honor).

Comunque al momento si tratta esclusivamente di indiscrezioni e non appena ne sapremo di più in merito al monitor da gaming Honor Hunter provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu