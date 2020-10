Il brand asiatico ha messo le cose in chiaro specificando tutte le serie di smartphone disponibili in Cina e anticipando anche l'arrivo di una nuova gamma. Nel frattempo, man mano che ci addentriamo nel mese di ottobre aumentano le indiscrezioni in merito al nuovo modello della famiglia Q (che ad oggi conta solo un device): si tratta di una serie di smartphone che punta forte sul rapporto qualità/prezzo, similmente ai modelli C rilascianti in India. Ed ora sta per arrivare un ennesimo smartphone, ancora una volta focalizzato sul 5G: ecco tutti i dettagli su specifiche, data di uscita e prezzo di Realme Q2.

Aggiornamento 10/10: la nuova gamma Q2 ha una data di presentazione. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Realme Q2: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo medio gamma | Leak

Spuntano le prime certificazioni

L'ente certificativo TENAA ha pubblicato le primissime specifiche dei modelli RMX2173 e RMX2117, entrambi dotati del supporto al 5G. Per quanto riguarda il secondo dispositivo, sembra che si tratterà del successore di Realme Q: lo smartphone misura 162.2 x 75.1 x 9.1 mm e monta una batteria da 4.900 mAh. Secondo il leaker DigitalChatStation, avremo un pannello LCD da 6.5″ con risoluzione Full HD+, un foro per la selfie camera e refresh rate a 90 Hz (con campionamento del tocco a 180 Hz). Inoltre sarà mosso da un SoC con una frequenza massima di 2.4 GHz.

1 di 2

Le specifiche svelate dall'insider continuano con una tripla fotocamera da 48 + 8 + 2 MP, un peso di 194 grammi ed una batteria da 5.000 mAh (le dimensioni del TENAA indicherebbero la capacità minima).

In merito al dispositivo siglato RMX2173 si conoscono solo dimensioni (160.9 x 74.4 x 8.1 mm) e display (una soluzione da 6.43″). Non è chiaro di quale serie farà parte ma i media cinesi ipotizzano che possa trattarsi di una variante del modello X7.

Tornando alle varie certificazioni, il modello 2117 ha ricevuto anche il benestare dell'ente 3C. Dai documenti, quindi, pare che tale smartphone sarà dotato di una batteria da 4.900 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 30W, montando anche la connettività 5G.

Nel resto delle specifiche sono state confermate alcune informazioni provenienti dal TENAA, che nel corso di queste settimane ci ha fornito numerosi dettagli. Lo smartphone di cui si parla, poi, dovrebbe misurare 162,2 x 75,1 x 9,1 mm, con un peso di circa 194 grammi.

Design e caratteristiche

1 di 2

Il TENAA ha pubblicato anche le prime immagini dei modelli RMX2117 e RMX2173. Il secondo arriva con un lettore sotto al display mentre per quanto riguarda il device 2117 – il candidato più papabile – troviamo un lettore d'impronte laterale. In entrambi i casi troviamo una fotocamera rettangolare (Quad per 2173 e tripla per 2117) ma il look della back cover differisce per via del logo del brand in bella vista sul presunto Q2.

Comunque ad oggi non è dato di sapere se uno dei due modelli sarà Realme Q2 (come anticipato, il più probabile sembra essere il dispositivo 2117) oppure se entrambi faranno parte della serie.

Hardware e benchmark

Il dispositivo siglato RMX2173 è stato avvistato su Antutu: sarà lui Realme Q2? Al momento non abbiamo ancora una risposta ma di certo rappresenterebbe un bel passo avanti per la serie. Infatti, a differenza del primo capitolo della gamma, stavolta avremmo tra le mani uno smartphone inedito con caratteristiche di tutto rispetto, come si evince già nei benchmark. Lo smartphone ha totalizzato 519.992 punti, eguagliando avversari del calibro di Samsung Galaxy S20 e Honor 30 Pro+.

Volendo fare un piccolo recap delle presunte specifiche, il device RMX2173 dovrebbe arrivare con un pannello OLED da 6.43″ Full HD+ ed una batteria da 4.000 mAh con ricarica ultra rapida da 65W. Sul retro dovremmo avere una Quad Camera da 48 + 8 + 2 + 2 MP mentre la selfie camera sarà un'unità da 16 MP. Il processore – secondo il TENAA – ha una frequenza massima di 2.4 GHz ed è accompagnato da 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Il device potrebbe ereditare alcune specifiche e parte del look dal modello X7 Pro, ma come al solito in questi casi non è ancora nessuna certezza.

Per amor di precisione vi ricordiamo anche le specifiche del dispositivo certificato dal TENAA come RMX2117, altro candidato. In questo caso dovremmo avere un display da 6.5″ Full HD+ LCD (quindi un lettore d'impronte laterale), una batteria da 5.000 mAh ed una selfie camera da 16 MP. Il processore sarebbe un'unità octa-core fino a 2.4 GHz, accompagnata da RAM fino a 8 GB e 256 GB di storage. Il comparto fotografico principale offre invece una configurazione tripla, con un sensore da 48 MP accompagnato da un modulo da 8 MP ed uno da 2 MP.

Realme Q2 Pro: ecco immagini e dettagli ufficiali

1 di 2

Come annunciato solo poche ore fa, ecco svelati i primi dettagli della serie Q2, direttamente tramite i social cinesi del brand. Oltre al modello base avremo anche Realme Q2 Pro, realizzato con una back cover in pelle (e una colorazione grigia). Il retro presenta la scritta DARE TO LEAP, motto della compagnia. Inoltre il comparto fotografico presenta un look simile a quello visto sul TENAA, con un modulo rettangolare. Visto che l'ente certificativo ha mostrato due modelli è probabile che si tratti proprio della versione base e della sua variante Pro, anche se per avere una conferma in merito alle specifiche dovremo necessariamente attendere l'evento di lancio.

1 di 2

A proposito di quest'ultimo, Realme non ha ancora annunciato una data mentre le varie indiscrezioni puntano il dito in direzione del 13 ottobre.

Realme Q2: indiscrezioni sul prezzo e data di uscita | Aggiornamento 10/10

Il leaker cinese DigitalChatStation ha ripetuto in varie occasioni che la nuova serie di Realme avrebbe debuttato il 13 ottobre. E infatti, l'insider ha colto nel segno ancora una volta: tramite il social Weibo, la compagnia ha confermato la data di presentazione di Realme Q2 e Q2 Pro.

A completare il quadro troviamo anche il possibile prezzo di vendita in Cina (frutto di precedenti indiscrezioni): il modello base Q2 dovrebbe costare intorno ai 1.500 yuan, circa 187€ al cambio. Un prezzo leggermente più alto rispetto all'attuale Q, ma che dovrebbe essere giustificato dalla presenza del 5G e dalle varie migliorie. Tornando all'uscita dei dispositivi, al momento non è dato di sapere se si tratterà dell'ennesima esclusiva per il mercato cinese oppure se ci sarà la speranza anche per noi occidentali di mettere le mani su questi smartphone.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu