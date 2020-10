OxygenOS 10 Stabile: link per i modelli OnePlus | Download

Volete effettuare il download dell'ultima versione della OxygenOS 10 Stabile per il vostro OnePlus? Fra le varie interfacce proprietarie presenti in ambito Android, la OxygenOS è senz'altro una delle maggiormente apprezzate. Contrariamente a MIUI ed EMUI, l'obiettivo dell'azienda è stato quello di mantenere un approccio quanto più vicino all'idea stock di Google. Col tempo, poi, la UI è stata via via arricchita di personalizzazione grafiche e funzionalità, rendendola sempre più unica. Ma come nel caso di Xiaomi, in rete sono disponibili più versioni delle ROM, essendo sviluppate per diversi pubblici ed aree geografiche. Per questo abbiamo voluto creare un articolo dedicato dove avere i link per il download del firmware.

Qua di seguito, quindi, trovate la lista degli smartphone di OnePlus finora comparsi sul mercato per i quali è disponibile la OxygenOS 10. Vi ricordiamo che, oltre alla ROM europea, in rete se ne trovano anche altre varianti geografiche, come quella indiana e quella cinese sotto forma di HydrogenOS 10. Tuttavia, abbiamo preferito non inserirle, per non creare confusione e dato che la loro implementazione non è così conveniente rispetto alla nostra controparte.

Ultimo aggiornamento: 2 ottobre

OxygenOS 10 Stabile: tutte le versioni disponibili al download per OnePlus

Ecco l'elenco delle versioni della OxygenOS 10 Stabile disponibili in download per gli smartphone OnePlus compatibili:

Come installare la OxygenOS 10 Stabile dopo il download

Questa procedura di installazione della OxygenOS 10 è valida per tutti gli smartphone OnePlus qua indicati. Prima di tutto effettuate un backup dei vostri dati, nel caso voleste conservarli: effettuare un aggiornamento incrementale non ve li cancellerà, ma non si sa mai. Il seguente passo, ovviamente, è scaricare il firmware interessato per il modello in vostro possesso. A questo punto collegate lo smartphone al PC e copiate il file .zip scaricato nella cartella principale della memoria interna. Se avete un PC macOS, potete usare Android File Transfer per fare ciò.

A questo punto andate in “Impostazioni/Aggiornamento sistema“, cliccate sull'icona Impostazioni in alto a destra, cliccate su “Aggiornamento locale“, selezionate il file copiato e selezionate “Installa”. Per eseguire l'installazione è necessario circa un minuto di tempo, al suo termine riavviate lo smartphone ed avete completato la procedura.

