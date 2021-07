OnePlus 6 e 6T: tutte le novità della OxygenOS 10.3.12 | Download

Mentre sul versante beta ha cominciato a fare capolino la prima versione basata su Android 11, la nuova release stabile dedicata a OnePlus 6 e 6T continua a muoversi sui binari di Android 10 con la OxygenOS 10.3.12: ecco tutte le novità con il changelog completo, insieme ai link per il download.

OnePlus 6 e 6T ricevono l'aggiornamento alla OxygenOS 10.3.12 | Changelog & Download

Ancora una volta ci troviamo alle prese con cambiamenti ridotti all'osso, segno che Android 11 stabile si fa sempre più vicino. La OxygenOS 10.3.12 per OnePlus 6 e 6T porta con sé le ultime patch di sicurezza di luglio 2021, ma per il resto il changelog parla solo di migliorie per la stabilità e della risoluzione di problemi noti non meglio specificati (i soliti bug fix di rito, insomma).

Sistema Stabilità del sistema migliorata Patch di sicurezza Android aggiornate a luglio 2021 Risolti alcuni problemi noti



L'aggiornamento alla OxygenOS 10.3.12 è in roll-out tramite OTA e di conseguenza dovreste cominciare a riceverlo nel corso delle prossime ore. Nel caso in cui vogliate procedere con il download e il flash manuale, troverete i nuovi firmware all'interno del nostro articolo dedicato non appena disponibili.

