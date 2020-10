I PC desktop sono ancora un tipo di prodotto molto apprezzato nell'ambito di produttività e gaming, ma c'è una particolare fascia di prodotti desktop che stanno emergendo alla lunga e quelli sono i mini PC, compatti e soddisfacenti. Uno di questi è il Minisforum X35G, un mini PC Windows concreto grazie a specifiche di buona qualità ed un prezzo in crowdfunding su Indiegogo molto interessante.

Minisforum X35G: tutto quello che c'è da sapere sul Mini PC Windows

Design e specifiche

Dando un primo sguardo, notiamo da subito che il mini PC Minisforum X35G segue il trend dei prodotti della sua categoria, un box in alluminio in cui sono stipate le varie porte ed il resto delle componenti. Ma è al suo interno che il desktop compatto si rende interessante: infatti, esso è dotato di CPU Intel Core i3 di decima generazione, ottimo per tutte le attività di produttività standard e studio da casa. Quanto alla GPU, abbiamo una Intel UHD Graphics, ma il bello viene ai vani SSD, ben 3, di cui uno supporta una SSD NVME PCIe M.2 da 2280, un altro una SATA sempre M.2 da 2280 ed un'altra supporta sia un HDD SATA 3.0 o un'altra SSD SATA 3.0.

Continuando con le altre specifiche, il Minisforum X35G supporta perfino la memoria Intel Optane, oltre ad avere integrati 16 GB di RAM LPDDR4 da 3200 MHz Dual-Channel (in tutte le configurazioni), un modem Wi-Fi 6 AX200 ed il Bluetooth 5.1, una porta Thunderbolt 3 per i monitor fino a 5K 60 Hz. Presenti 2 porte Gigabit Ethernet RJ45. Il sistema operativo è Windows 10 Pro.

Minisforum X35G – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Mini PC Minisforum X35G è attualmente in fase di crowdfunding su Indiegogo, ad un prezzo di 299 € per la versione senza storage e 16 GB di RAM, 342 € per la versione 16/256 e 367 € per la versione massima da 16 GB di RAM, 16 GB Optane e 1 TB HDD sono necessari 367 €.

