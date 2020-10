Conosciamo i brand più popolari di smartphone per i loro prodotti finiti, ma dietro a questi prodotti c'è una ricerca e sviluppo molto ampia anche lunga anni, causa soprattutto brevetti di ogni genere. Questo riguarda soprattutto due colossi come Huawei e OPPO, che sono finiti nella Top 5 della speciale classifica Qichacha delle società con il maggior numero di brevetti negli ultimi 5 anni in Cina.

HUAWEI e OPPO staccano Xiaomi e Vivo nei brevetti degli ultimi anni in Cina

Secondo questo report, in 5 anni in Cina sono stati lanciati decine di migliaia di brevetti da parte dei vari brand, ma se guardiamo allo specifico dei brand di smartphone, i primi due marchi sono proprio Huawei e OPPO a stare avanti a tutti. Infatti, il colosso guidato da Ren Zhengfei si è classificato al secondo posto generale con ben 19.756 brevetti, mentre il brand verde per eccellenza è quinto con 9.985.

Numeri importanti, quelli di Huawei e OPPO, con la seconda che sta spingendo soprattutto nell'ultimo periodo tra smartphone e altre tecnologie smart. E le altre? Non considerando ZTE (sesta), dobbiamo scendere al quindicesimo posto per trovare Xiaomi, decisamente più giovane in questo settore, con 3639 brevetti e poi Vivo, diciassettesima con 3030.

Tra l'altro, Huawei e OPPO sono anche le regine dei brevetti per l'anno 2020, in quanto hanno rilasciato a testa ben 2772 e 1925 tecnologie, tenendo dietro BOE al terzo posto.

Questo risultato dimostra come Huawei sia veramente ben più di ogni aspettativa consumer, con tante tecnologie anche solo immaginate, ma che in un modo o nell'altro possono portare ad innovazioni concrete nell'elettronica del domani.

