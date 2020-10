Kospet GTO in offerta: ha l’eleganza di Amazfit GTS ma costa solo 22€

Curiosi di provare un nuovo smartwatch che, in primis, restituisca un feedback piacevole al polso? Arriva proprio a pennello la proposta di Banggood che, tra le offerte della domenica ci propone il Kospet GTO in sconto del 47%. Si tratta di uno smartwatch molto simile al celebre Amazfit GTS, almeno esteticamente. Vediamolo più nel dettaglio e come approfittare dell'offerta lampo.

Kospet GTO quasi a metà prezzo su Banggood

Nonostante (oltre all'estetica) Kospet GTO non sia paragonabile ad Amazfit GTS, troviamo comunque caratteristiche particolarmente interessanti che potranno tornare utili a chi cerca uno sportwatch economico, ma non cheap.

Troviamo infatti la possibilità di analizzare ben 31 sport differenti, certificazione IP68, heartrate 24H ed un'autonomia attesa di circa 15 giorni.

Per acquistare il prodotto in sconto, a metà prezzo, non dovrete far altro che cliccare sul box in basso, senza la necessità di applicare alcun codice sconto.

