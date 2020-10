Xiaomi Mi Power Bank 3 Ultra Compact in arrivo in Europa

All'interno del catalogo europeo si appresta a fare il suo debutto la nuova Xiaomi Mi Power Bank 3 Ultra Compact. Come suggerisce il nome stesso, questa unità portatile di alimentazione gode di dimensioni più compatte. Le immagini trapelate ce ne mostrano da varie angolazioni, rivelandone fattezze piuttosto tascabili.

Xiaomi Mi Power Bank 3 Ultra Compact ha 10.000 mAh ma in dimensioni ristrette

Sì, perché la Mi Power Bank 3 Ultra Compact integra comunque un'unità Li-Po da 10.000 mAh, rivelandosi un alleato importante nell'aumentare la longevità dello smartphone. Misura 90 x 63,9 x 24,2 mm e pesa 200 g: come paragone, la Mi Power Bank 3 misura 147 x 71,2 x 14,2 mm. Inoltre, la scocca integra una finitura rigata anziché liscia, migliorando l'aspetto legato al grip una volta tenuta in mano.

La Mi Power Bank 3 Ultra Compact offre due porte USB Type-A, una USB Type-C ed infine una microUSB. Si possono ricaricare fino a 3 dispositivi simultaneamente, sfruttando USB A e C, con porte che supportano fino a 22,5W l'una. La powerbank stessa può essere ricaricata sia tramite microUSB (in 6 ore a 18W) che Type-C (in 3,5 ore a 24W con Power Delivery).

