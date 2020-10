DJI RS 2 e RSC 2 ufficiali: ecco i nuovi gimbal, ideali per DSLR

Non sono molto sfruttati in ambito cinematografico, ma i gimbal sono ancora strumenti essenziali per tantissimi videomaker. Quando si girano scene particolarmente movimentate, infatti, questi aiutano nella stabilizzazione dell'immagine, offrendo una clip più fluida e lineare. Motivo per cui anche DJI continua a credere in tale ambito, non abbandonando il settore dei droni ovviamente, rilasciando due nuovi prodotti professionali sul mercato: DJI RS 2 e DJI RSC 2.

DJI punta ai gimbal professionali, con display integrato

Dando un'occhiata a questi due prodotti, notiamo subito la presenza di elementi assolutamente insoliti sugli stabilizzatori più comuni. DJI RS 2 e RSC 2 sono dotati, infatti, di un display LCD touchscreen grazie al quale dare un'occhiata ad alcuni parametri e variare diverse opzioni. Questo è perfettamente a portata di dito, posizionandosi sulla parta più alta del manico che, di fatto, ha un peso di circa 1 kg. Con RS 2, però, è possibile avere un carico massimo di 4,5 kg, mentre con RSC 2 ci si ferma ai 3 kg.

Sono realizzati entrambi con materiali di pregio e a livello software sfruttano tutte le ultime soluzioni tecnologiche in tale campo. Abbiamo, dunque, un algoritmo di stabilizzazione Titan, ActiveTrack 3.0 e la modalità SuperSmooth che compensa i micromovimenti e rende l'immagine molto più fluida. Tutto pensato, insomma, per chi con questi stabilizzatori deve necessariamente lavorarci, montandoci sopra mirrorless e DLSR. Nel caso in cui foste interessati a sapere di più, comunque, potete accedere alle due pagine dedicate ai prodotti, dunque a DJI RS 2 e DJI RSC 2.

Questi due prodotti vengono venduti anche in Italia, con DJI RS 2 che viene venduto a 769 euro, e RSC 2 che costa, invece, 429 euro.

