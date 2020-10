Tra gli elettrodomestici o accessori per la casa smart, tra i più richiesti troviamo sicuramente i purificatori d'aria, che stanno iniziando a spopolare sul mercato. Uno dei migliori è sicuramente il purificatore d'aria Xiaomi Mi Air Purifier 2H, che arriva ad un prezzo imperdibile su Banggood in sconto con codice Coupon e spedizione da Europa.

Il purificatore d'aria Xiaomi Mi Air Purifier 2H è in sconto con Coupon su Banggood

Andando a dare un'occhiata alle caratteristiche del purificatore d'aria Xiaomi Mi Air Purifier 2H, troviamo un comparto hardware per la purificazione dell'aria dell'ambiente casalingo di tutto rispetto, come il filtro HEPA che elimina il 99.97% delle micro-particelle. Esso inoltre copre dai 18 ai 32 m². Esso è tra l'altro gestibile tramite l'app Mi Home, con tutte le sue funzioni smart e supporta l'interazione con Google Assistant e Amazon Alexa per i controlli vocali. I sensori monitorano costantemente l'indice di qualità dell'aria.

Il purificatore d'aria Xiaomi Mi Air Purifier 2H arriva quindi su Banggood in offerta sconto con codice Coupon al prezzo di 77.50 €, ottimo considerando anche la spedizione da Europa gratis.

