Ormai è difficile non trovare qualcuno che non ha degli auricolari wireless Bluetooth a sua disposizione, ma non tutte hanno la stessa qualità. Per chi vuole qualcosa di un livello più alto, le cuffie TWS Xiaomi Mi Air 2S sono la soluzione top,, nella versione internazionale, soprattutto in offerta sconto con Coupon e spedizione da Italia su Geekbuying ad un prezzo davvero ottimo.

Xiaomi Mi Air 2S: tanta autonomia e ricarica wireless in offerta sconto con codice Coupon su Geekbuying

A partire dal design e dai materiali, percepiamo la qualità e la cura nei dettagli delle cuffie TWS Xiaomi Mi Air 2S, come potete anche leggere nella nostra recensione, ma sono i controlli touch, il Bluetooth 5.0, un chip Dual-Core, il supporto alla trasmissione sincrona binaurale, la tecnologia LHDC, quindi low latency e codec ad alta definizione, oltre ad una cancellazione passiva del rumore (PNC) e la ricarica wireless a fare di questi auricolari wireless un prodotto di livello.

Le cuffie TWS Xiaomi Mi Air 2S vanno in offerta sconto con codice Coupon su Geekbuying, ad un prezzo molto competitivo di 58.40 €, senza dimenticare che sono la versione internazionale e godono della spedizione da Italia gratis, quindi arriveranno prestissimo. N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu