Offerte UGREEN per Amazon Prime Day: tutti gli accessori in sconto

Il 13 e il 14 ottobre si festeggia alla grande: l'evento più atteso dell'anno per tutti gli appassionati dell'e-commerce per eccellenza è stato rimandato da luglio, ma alla fine non si è fatto attendere troppo. L'Amazon Prime Day è infine giunto e con esso, una valanga di sconti ed offerte da parte di tantissimi brand, spaziando tra molteplici categorie di prodotti: a questo giro diamo un'occhiata alle proposte di UGREEN, con tutta una serie di accessori proposti in offerta lampo, ovviamente con spedizione Prime.

Amazon Prime Day: ecco tutte le offerte per gli accessori UGREEN

Le offerte UGREEN in occasione dell'Amazon Prime Day si estendono per entrambi i giorni, con tante promo dedicate agli utenti in cerca di accessori come cavi USB C / Thunderbolt 3, supporti da auto per smartphone, adattatori USB C a mini-jack da 3.5 mm e chi più ne ha più ne metta.

In basso trovate tutte le offerte di UGREEN disponibili per la giornata del 13 ottobre; se non visualizzate il box qui sotto provate a disattivare AdBlock. Per quanto riguarda il resto delle promo dedicate ad Amazon Prime Day, aggiorneremo questo articolo il 14 ottobre, con i nuovi sconti.

Le occasioni dell'Amazon Prime Day continuano sul nostro canale Telegram: in basso trovate tutte le offerte in tempo reale, insieme al pulsante per iscrivervi al canale e visualizzare tutte le promo direttamente dall'app.

