Dopo un periodo di silenzio ecco che la compagnia cinese torna in modo dirompente, presentando un indossabile che pare più uno smartphone che un semplice orologio. Infatti Zeblaze THOR 6 offre un comparto tecnico degno di un mid-range, con un processore octa-core e perfino Android 10 a bordo: andiamo a scoprire tutti i dettagli, insieme all'offerta lancio dedicata.

Zeblaze THOR 6: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo smartwatch

Design e display

Dall'esterno Zeblaze THOR 6 non introduce grandi novità: abbiamo un display ampio, da 1.6″, con risoluzione 400 x 400 pixel ed un look aggressivo, con cornici in ceramica. La parte superiore ospita una selfie camera da 5 MP, utilizzabile anche per il Face Unlock. Lungo il bordo destro trova spazio una fotocamera da 5 MP mentre il cinturino è realizzato in silicone traspirante.

Hardware e batteria

Ma la vera novità è racchiusa all'interno, con la presenza del chipset MediaTek Helio P22, soluzione octa-core a 12 nm, accompagnata da 4 GB di RAM e 64 GB si storage. Per quanto riguarda l'autonomia abbiamo una batteria da 830 mAh, mentre lato connettività trova spazio un modulo nano SIM 4G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi Dual Band, GPS integrato.

La parte software vedere protagonista Android 10, con tanto di supporto a Google Play e la possibilità di aggiornamenti tramite OTA. Ovviamente non mancano funzionalità dedicate alla salute e allo sport, con il monitoraggio dell'attività cardiaca e 9 modalità sportive.

Zeblaze THOR 6: prezzo e disponibilità | Offerta lampo

Il nuovo smartwatch Zeblaze THOR 6 è disponibile in offerta lampo, quindi senza la necessità di inserire un codice sconto, sullo store Banggood. Al momento il dispositivo è acquistabile a 144€, in preorder e con spedizioni prima del 5 novembre; tuttavia man mano che aumenteranno i preordini il prezzo salirà fino a raggiungere quello di listino, quindi se siete interessati affrettatevi.

