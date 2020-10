Continuano le offerte dello store Banggood, a questo giro con la sedia da gaming BlitzWolf BW-GC4, soluzione economica ed elegante con nulla da invidiare ai modelli più blasonati, disponibile ad un prezzo super grazie al codice sconto dedicato.

La sedia da gaming BlitzWolf BW-GC4 è in offerta con codice sconto (e spedizione dall'Europa)

1 di 3

Disponibile in varie colorazioni oppure in un versione mimetica, la sedia da gaming BlitzWolf BW-GC4 offre la possibilità di regolare l'altezza e l'inclinazione, in modo da trovare la posizione più comoda. Presenti all'appello il supporto lombare, braccioli reversibili ed una seduta in spugna; alcune colorazioni sono realizzare con tessuto traspirante. In basso trovate una pratica immagine riepilogativa, con tutti i dettagli circa le dimensioni del prodotto.

La sedia da gaming BlitzWolf BW-GC4 è disponibile in offerta con codice sconto sullo store Banggood, con tanto di spedizione gratis direttamente dai magazzini europei. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare per beneficiare della promo. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

