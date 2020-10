La mobilità amica dell'ambiente, cioè elettrica, sta diventando sempre più una priorità per tante persone, ma non sempre i prodotti migliori, ad esempio per i più piccoli, hanno un prezzo accessibilissimo. Ma se guardiamo a prodotti come il monopattino elettrico per bambini KUGOO Kirin Mini 2, troveremo la soluzione dal prezzo economico e prestazioni di livello, soprattutto in offerta sconto con codice Coupon su Geekbuying spedito da Europa.

KUGOO Kirin Mini 2: il monopattino elettrico per bambini è in sconto con Coupon con accessori omaggio su Geekbuying

Il monopattino elettrico in offerta su Geekbuying KUGOO Kirin Mini 2, pensato appositamente per i bambini, ha una velocità massima di 15 km/h, un carico di peso fino a 65 kg ed una potenza di 150 W. Esso è dotato inoltre di freno elettrico e con pedale posteriore.

Inoltre, il Kirin Mini 2 è pieghevole, ha una batteria da 4 Ah, ruote da 8″ davanti e da 6.5″ dietro, per far guidare i più piccoli in tutta sicurezza. In più, il monopattino elettrico per bambini è certificato IPX4. Con l'offerta su Geekbuying, riceverete inoltre il casco, gli specchietti retrovisori ed una simpatica bandana per sfrecciare come veri rider, tutto in omaggio.

Il monopattino elettrico per bambini KUGOO Kirin Mini 2 va in offerta sconto su Geekbuying al prezzo di 161.67 €, grazie al codice Coupon che trovate nel box in basso, senza dimenticare la spedizione da Europa e gli omaggi che lo rendono un prodotto al top.

