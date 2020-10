Telegram 7.2, tutte le novità: ora è possibile fissare più messaggi!

Dopo il major update di inizio mese (con una valanga di cambiamenti per ricerca e gruppi, trovate tutto qui), ecco che arriva un nuovo aggiornamento per Telegram, che porta la celebre app di messaggistica alla versione 7.2. Andiamo a scoprire tutte le novità dell'update: tra queste trova spazio anche la festa di Halloween, con emoticon a tema!

Telegram si aggiorna: tutte le novità della nuova versione per Android e iOS

Telegram 7.2 introduce i Messaggi fissati 2.0

Con l'aggiornamento a Telegram 7.2 arrivano novità importanti per gli utenti dell'app di messaggistica, a partire dai nuovi Messaggi fissati 2.0. Ora è possibile fissare molteplici messaggi in qualsiasi chat, in modo da avere la massima libertà e non perdere nessuna informazione importante. Basta toccare sulla barra in alto per passare da un messaggio all'altro; oppure tramite il pulsante a destra è possibile visualizzare tutti i messaggi pinnati.

Posizioni in tempo reali migliorate e Playlist

Grazie alle posizioni in tempo reale è possibile impostare un avviso che notifica quando un amico è vicino (ovviamente se avrà deciso di condividere la posizione): ora le icone della mappa mostrano la direzione seguita e potrete vedere se i vostri amici hanno imboccato la strada giusta.

Inoltre arrivano le Playlist: inviando più canzoni contemporaneamente, queste saranno organizzate in automatico in una playlist.

Statistiche per i post dei canali e nuove animazioni

Le novità di Telegram 7.2 continuano anche per quanto riguarda il grado di attenzione ai canali: ora è possibile vedere le statistiche per i singoli post del proprio canale. Le funzionalità finiscono qui, ma si continua con nuove animazioni più fluide su Android, per inviare messaggi e cambiare canzoni del lettore musicale. Spazio anche per le emoticon, con la “faccina” del Jackpot e varie emoji animate a tema horror.

Dove scaricare Telegram 7.2

L'aggiornamento è disponibile al download per tutti gli utenti Android (in basso trovate il link al Play Store) mentre per quanto riguarda iOS, è attualmente in fase di revisione da parte di Apple e sarà rilasciato a breve.

Telegram Android | Play Store | Download

Telegram iOS | App Store | Download

