CHUWI CoreBox Pro: il mini PC con Intel 10th mostra le sue capacità nei primi benchmark

A fine settembre CHUWI ha annunciato l'arrivo del suo nuovo mini PC CoreBox Pro, una soluzione piccola e compatta ma che mira ad offrire delle buone performance grazie alla presenza di un processore Intel Core i3 di decima generazione. Dopo la panoramica sulle specifiche il nuovo terminale ci mostra di che pasta è datto con i primi benchmark, che rendono ancora più goloso l'acquisto di questo dispositivo.

CHUWI CoreBox Pro: performance e benchmark del nuovo mini PC in arrivo ad ottobre

I benchmark in alto mostrano i risultati raggiunti su CPU-Z mentre nella galleria in basso abbiamo una carrellata di risultati provenienti da Geekbench 5, Cinebench R20 e AS SSD Benchmark. Tra le immagini è presente anche un confronto tra il processore i3 a bordo di CHUWI CoreBox Pro e la medesima versione dell'ottava generazione, mostrando dei miglioramenti notevoli sia in single-core che in multi-core-

1 di 4

Per quanto riguarda le specifiche del mini PC – dato che un ripasso non fa mai male – CHUWI CoreBox Pro è equipaggiato con un processore Intel Core i3-1005G1, con una frequenza massima in modalità Turbo fino a 3.4 GHz. Il comparto è supportato da 12 GB di RAM LPDDR4 e uno storage SSD da 256 GB. Non manca una porta Thunderbolt 3, il Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, due porte Ethernet e 4 porte USB 3.0.

Per quanto riguarda il debutto del terminale, il lancio è atteso per il 20 ottobre mentre è possibile iscriversi al sito ufficiale (tramite questa pagina) per ricevere maggiori informazioni e restare aggiornati su novità e promozioni dedicate all'arrivo del mini PC.

Articolo sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu