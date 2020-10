Razer BlackWidow V3: nuova tastiera meccanica RGB, solo per veri gamer

Oltre al mondo console esiste anche un'altra fazione, ovvero quella dei PC gamer. Questi due universi paralleli, di fatto, non perdono mai occasione per scontrarsi e far valere le proprie ragioni, soprattutto ora che la next-gen è alle porte. Al di là di questi aspetti, però, chi gioca con il computer può godere di alcuni accessori assolutamente incredibili, come mouse, monitor e tastiere super personalizzabili. Questo è il caso, dunque, anche della nuova tastiera meccanica di Razer, la BlackWidow V3, dotata di alcune interessanti caratteristiche.

BlackWidow V3 è dedicata ai gamer, ideale per gli FPS

Dando un'occhiata alle varie caratteristiche tecniche di questa Razer BlackWidow V3, troviamo una serie di accorgimenti dedicati ai gamer. Questa tastiera meccanica, infatti, propone una corsa dei tasti differente a seconda delle zone che vengono coinvolte. Tale caratteristica, dunque, permette di essere molto più veloci in alcune situazioni, ad esempio nei giochi sparattutto dove la reattività è massima.

Razer BlackWidow V3 è dotata anche di LED RGB che illuminano tutta la parte inferiore dei tasti. Questi, dunque, possono essere anche personalizzati, per creare così gli effetti di luce e le combinazioni che più si preferiscono. Al momento, dunque, tale prodotto viene venduto in tre principali configurazioni: la versione standard cablata, con 104 tasti, ha un prezzo di 899 yuan (circa 112 euro), quella Bluetooth, invece, costa 1.499 yuan (190 euro), mentre quella con solo 87 tasti viene 699 yuan (circa 88 euro).

