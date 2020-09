Nel mentre PC e notebook si fanno sempre più potenti, la categoria dei mini PC è ormai in grado di offrire prestazioni di tutto rispetto, come nel caso di CHUWI CoreBox Pro. Il produttore ha annunciato l'arrivo di questa nuova macchina, disponibile dal 20 ottobre in fase di crowdfunding.

LEGGI ANCHE:

Recensione Chuwi UBook X: il PC convertibile con display 2K più economico

CHUWI lancia CoreBox Pro: il mini PC in vendita da ottobre

All'interno di CHUWI CoreBox Pro troveremo una configurazione hardware capitanata dal chipset a 10 nm Intel Core i3-1005G1 di decima generazione. Al suo interno troviamo una CPU dual-core con 4 thread ad 1,20 GHz, in grado di spingersi in modalità Turbo fino a 3,4 GHz. Ad essa sono associati 12 GB di RAM LPDDR4 e 256 GB di SSD NVMe fino a 2000 MB/s, un buon quantitativo sia per l'utilizzo quotidiano che per le mansioni più tipicamente tecniche.

Essendo un mini PC pensato per un target più professionale, CHUWI CoreBox Pro offre il supporto all'interfaccia Thunderbolt 3. Questa feature permette di godere di una velocità di trasferimento dati fino a 40 Gb/s, oltre a poter collegare due monitor 4K simultaneamente ed una GPU esterna. Il comparto connettività comprende anche il supporto alle reti Wi-Fi 6 con Intel AX200 e Bluetooth 5.1, oltre a due porte Ethernet e 4 porte USB 3.0 in dimensioni di 17,3 x 15,8 x 7,3 cm.

CHUWI CoreBox Pro sarà in vendita nelle prossime settimane sullo store ufficiale ad un prezzo di listino di 399$, ma ci saranno sconti per coloro che si registreranno inserendo la propria mail nella pagina dedicata.

Articolo sponsorizzato

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu