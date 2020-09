Rogbid Panda è il primo smartwatch al mondo con dual camera da 13 MP

Probabilmente non ne avete mai sentito parlare, ma Rogbid Panda è uno degli smartwatch più interessanti se si guarda al panorama underground asiatico. Fondata nel 2016, in poco tempo il produttore è stato in grado di proporre un indossabile dalle specifiche non poco allettanti, conquistando anche dei record mondiali.

Rogbid Panda è un nuovo smartwatch WearOS piuttosto potente e completo

Il primo record infranto da Rogbid Panda è l'utilizzo della coppia di sensori altimetro e barometro, con cui sapere a che altitudine ci si trova, la pressione atmosfera e la profondità a cui si sta nuotando. Anche perché lo smartwatch offre certificazione IP68 contro liquidi e polvere. L'altro record è l'utilizzo per la prima volta di una fotocamera da 13 MP, posta su uno dei lati della scocca dello smartwatch. Assieme ad esso c'è un altro sensore da 8 MP, utilizzabile per scattare foto in discrezione.

Dal punto di vista tecnico, Rogbid Panda è dotato di 3 GB di RAM e 32 GB di storage non espandibile, oltre a sistema operativo WearOS. Sensori alla mano, Rogbid Panda offre sul retro un sensore per i battiti cardiaci con modalità sportive per il tracciamento dell'attività fisica. Il display è un'unità IPS ed è incastonato in una scocca in zirconia, un materiale derivante dalla ceramica. Lato connettività abbiamo GPS, Wi-Fi e Bluetooth 4.0, è supportata la lingua italiana e la ricarica avviene tramite microUSB.

Se foste interessati, potete acquistare Rogbid Panda direttamente da Aliexpress al prezzo di 132€.

Articolo sponsorizzato

