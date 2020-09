POCO X3, F2 Pro e Xiaomi Mi 10 Lite 5G ricevono la TWRP non ufficiale

Una delle componenti fondamentali per il modding è la TWRP, adesso disponibile anche per POCO X3, F2 Pro e Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Non si tratta ancora della custom recovery sviluppata dal team ufficiale, ma di porting effettuati dalla community XDA, pertanto abbastanza affidabili. Così facendo, adesso sarà possibile svolgere operazioni come l'installazione di custom recovery e kernel alternativi.

Le prime TWRP arrivano su POCO X3, F2 Pro e Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Pur essendo stato commercializzato da poco, (scusate il gioco di parole) i possessori di POCO X3 possono già usufruire di una build non ufficiale della TWRP. L'azienda non ha ancora fornito i codici sorgente del kernel, pertanto è stata compilata utilizzando un kernel preimpostato. C'è qualche bug, ma potete comunque utilizzarla per le succitate procedure: trovate tutto nel thread XDA.

POCO X3 – Scarica la TWRP Unofficial

Lanciato mesi prima, POCO F2 Pro è conosciuto in Cina come Redmi K30 Pro ed anch'esso ha ora una TWRP. Un elemento utile per chi vorrà eventualmente sostituire la MIUI con una ROM alternativa.

POCO F2 Pro – Scarica la TWRP Unofficial

Concludiamo con Xiaomi Mi 10 Lite 5G, anch'esso moddabile con più facilità grazie alla disponibilità della primissima TWRP.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G – Scarica la TWRP Unofficial

