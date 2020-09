Honor Hunter V700 è un successo: sold out in soli 3 minuti

All'inizio del mese Honor ha lanciato sul mercato, per ora solo in Cina, il suo nuovo laptop da gaming, ovvero Honor Hunter V700. Questa macchina, dotata della migliore tecnologia attualmente presente in tale ambito, è in grado di garantire ottime performance con qualsiasi tipo di gioco. A bordo, infatti, trovano spazio soluzioni Intel Core di ultima generazione, nonchéschede grafiche Nvidia, nello specifico Nvidia GTX 1600 Ti ed RTX 2060. Queste specifiche, dunque, devono aver attirato parecchi utenti, tanto da registrare il primo sold out dopo solo 3 minuti dall'apertura delle vendite.

Honor Hunter V700 ha venduto più di 10.000 unità

Secondo quanto riportato da un poster, pubblicato dalla stessa azienda, Honor Hunter V700 ha venduto già più di 10.000 unità nella prima giornata. Tutto è successo, però, in soli 3 minuti. Dopo pochissimo, infatti, il laptop non era già più disponibile.

Molte caratteristiche tecniche di tale prodotto devono aver mandato in visibilio gli utenti cinesi, che in pochi minuti hanno terminato le scorte. Vi ricordo, infatti, come tale notebook da gaming sia disponibile in Cina in diverse versioni, tutte dotato di SoC Intel di ultima generazione. Oltre questo, poi, trovano spazio anche schede grafiche Nvidia ed un sistema di raffreddamento che, a detta dell'azienda, dovrebbe essere piuttosto efficiente.

Speriamo davvero che Honor Hunter V700 arrivi anche in Europa!

