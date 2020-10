OPPO sta preparando la sua nuova ColorOS 11, la nuova UI basata su Android 11 che accoglierà il nuovo Quantum Animation Engine 2.0. Annunciato in sede di presentazione ufficiale, è una feature pensata per ottimizzare al massimo le animazioni che muovono il sistema. Con l'avvento e la susseguente diffusione degli schermi ad alto refresh rate, viene data sempre più importanza alle animazioni. Basti pensare che le prime dichiarazioni degli sviluppatori Xiaomi sulla futura MIUI 13 riguardano proprio la cura che gli verrà riservata.

Aggiornamento 09/10: un'altra novità della ColorOS 11 si chiama UI First 2.0. Ve ne parliamo a fine articolo.

Ma tornando a parlare di OPPO, la ColorOS 11 si avvicina, come dimostra l'avvio del programma di Beta Testing su vari modelli. Per l'occasione, sui social ci viene mostrato un video confronto fra ColorOS 7 e 11, con quest'ultima che beneficia del Quantum Animation Engine 2.0.

Quantum Animation Engine 2.0 on #OPPOColorOS11 makes your every switching and scrolling super smooth! #AlwaysSmoothColorOS #MakeLifeFlow Comment with an emoji to show us how smooth your ColorOS experience is! 😎😌😆 pic.twitter.com/ASfsGTT6cd

Want a screen that reacts to you realistically?

In poche parole, la funzionalità Quantum Animation Engine 2.0 di OPPO fa sì che la ColorOS 11 abbia animazioni più scattanti. Nel video dimostrazione vediamo le differenze nello scorrimento delle app in esecuzione ed il passaggio da un schermata alla home e viceversa. Questo è possibile anche grazie all'utilizzo di memoria RAM più capiente, aumentandone l'utilizzo da parte della UI del 45%. Ciò fa sì che il tempo di risposta delle animazioni migliori del 32%, così come il frame rate del 17%. Da notare che si tratta di una feature non esclusiva di OPPO, essendo stata implementata nella sua prima versione anche all'interno della Realme UI.

Want to open your gaming, video and music apps quicker? #OPPOColorOS11 UI First 2.0 lets you get speedy and efficient app launching. ✌🏻 #AlwaysSmoothColorOS #MakeLifeFlow

Tell us what kind of apps you mostly want to speed up 🚀

*Disclaimer: Data from OPPO Laboratory. pic.twitter.com/MGQbxaZJKq

— ColorOS (@colorosglobal) October 7, 2020