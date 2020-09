Zeaplus Buds sono i cloni delle AirPods Pro, ma costano molto meno

Apple è una delle aziende più imitate del ventunesimo secolo. Non solo per quanto riguarda il design dei suoi smartphone, quanto più per tutti gli altri prodotti presenti nel suo catalogo. Nel corso degli anni, infatti, i MacBook e le AirPods sono diventati due degli oggetti più imitati, anche in Cina. Per questo non ci stupisce più di tanto che alcune aziende abbiano provato a copiare le ultime AirPods Pro, proponendole però ad un prezzo inferiore. Da qui, dunque, derivano le Zeaplus Buds, un paio di auricolari true wireless praticamente identici a quelli sviluppati dalla mela morsicata.

Zeaplus Buds hanno la cancellazione attiva del rumore

Dando un'occhiata a questo prodotto, sembra che non ci siano quasi differenze rispetto alle AirPods Pro. Si tratta, dunque, di una riproduzione praticamente identica del prodotto di Apple, perlomeno per quanto riguarda il design. Entrando all'interno del sito ufficiale, infatti, vengono mostrate anche le varie funzioni hardware di queste cuffie, con alcune interessanti sorprese. A bordo, infatti, trova spazio la cancellazione attiva del rumore ambientale, una feature che non si trova quasi mai su cuffie dal prezzo inferiore ai 50 euro.

LEGGI ANCHE:

Epic fail della dogana USA che blocca 2.000 AirPods fake… ma sono OnePlus Buds!

Sembrano esserci anche i vari controlli touch, come sulle originali, così come il Bluetooth 5.0. Oltre questo, poi, l'autonomia dichiarata, con una singola carica, è di 4 ore con l'ascolto di musica e circa 3 ore in chiamata. Quello su cui punta, ovviamente, il brand è il prezzo, perché parliamo di una cifra di circa 20 euro per le prime 100 unità, e 42 euro per quelle successive. Sareste disposti a provarle?

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu