Quali sono le caratteristiche più importanti da valutare in un aspirapolvere senza fili? La potenza, la maneggevolezza, e la qualità. Tutte caratteristiche proprie dei più famosi aspirapolvere di Dyson, oppure degli ormai diffusi Roborock, Dreame o Jimmy. Ma se vi dicessimo che c'è un altro brand in grado di garantire le medesime caratteristiche, ad un prezzo di vendita più economico?

È Eufy, un sub-brand nato sotto la protezione di Anker con base a Shenzen e fondato da un ex ingegnere di Google che, oltre ai molteplici dispositivi IoT, produce anche ottimi vacuum cleaner wireless in grado di competere con i marchi più blasonati e di garantire un rapporto qualità prezzo più che adeguato. E il nuovo Eufy HomeVac S11 Infinity ne è l'esempio più palese: 120 Aw di potenza di aspirazione, due batterie estraibili con un'ottima autonomia e una spazzola motorizzata dotata di luci LED per illuminare il pavimento. Ma riuscirà a reggere la concorrenza?

Recensione Eufy HomeVac S11 Infinity

Contenuto della confezione

Così come tutti gli altri esponenti della sua categoria, il contenuto della confezione dell'Eufy HomeVac S11 Infinity include gran parte degli accessori necessari a garantire una pulizia molto dinamica. Certo, rispetto all'offerta di altri brand, forse il numero di spazzole che vengono fornite all'acquisto dell'aspirapolvere senza fili potrebbe sembrare leggermente più limitato, ma in realtà però tutto quello di cui si potrebbe aver bisogno per sfruttare al meglio il vacuum cleaner è incluso nella confezione di vendita.

Ecco il contenuto della confezione:

HomeVac S11 Infinity;

accessori per il montaggio a parete;

spazzola per pavimenti;

caricabatterie CA;

tubo flessibile in metallo;

strumento per fessure lungo;

strumento per fessure 2 in 1;

minispazzola motorizzata;

tubo flessibile di prolunga;

spazzola rotante morbida;

Batteria al litio aggiuntiva.

E già dalla confezione, senza neppure accendere l'aspirapolvere, si inizia a notare un particolare che potrebbe risultare estremamente utile, soprattutto per chi ha una casa di grandi dimensioni o dimentica puntualmente di ricaricare il dispositivo: la seconda batteria aggiuntiva.

Design e qualità di costruzione

Con un peso di 1.50 Kg, è quasi impossibile non collegare il design dell'Eufy HomeVac S11 Infinity a quello dei più famosi aspirapolvere Dyson. E no, dopo averne provati diversi sono convinto che non si tratti di una semplice “copia”, ma di una necessità tecnica più che chiara, dovuta alla tipologia di tecnologia con la quale viene creata l'aspirazione. Ma nell'Eufy HomeVac S11 Infinity questa “similitudine” (e le virgolette sono d'obbligo) non è senza senso, anzi: gli ingegneri dell'azienda hanno progettato il design con furbizia, realizzando un prodotto esteticamente molto valido che trasmette solidità e comodità di utilizzo.

1 di 20

Gran parte della struttura è realizzata in plastica, è presente il classico grilletto per dar via all'aspirazione, ma mancano il tasto “Hold” per poter aspirare senza dover tener premuto l'apposito tasto e, soprattutto un display o un qualsivoglia modo per riuscire a controllare la modalità di aspirazione attivata. La scelta della potenza è possibile tramite un tasto grigio posizionato nella zona alta del dispositivo, ma sarebbe stato comodo avere a disposizione (se non un display) almeno dei led con i quali controllare la modalità attiva. Poco male.

Il filtro HEPA è posizionato nella zona posteriore dell'aspirapolvere ed è facilmente estraibile, così come tutti gli altri componenti del prodotto, compresa la batteria che integra tre LED luminosi con i quali si potrà controllare lo stato di carica.

Pollice in su anche per la spazzola motorizzata principale, che è ampia ed integra due piccole ruote con le quali verrà agevolata la pulizia. La testa è pieghevole e permette di raggiungere anche gli angoli più difficili, dove il rubo centrale potrebbe rendere la cosa più difficoltosa. È diversamente di quanto accade nella stragrande maggioranza dei prodotti competitor, con l'Eufy HomeVac S11 Infinity è possibile sostituire la spazzola in base alla necessità: dalla confezione ne escono due, una con setole molto morbide e pensata per parquet o superfici fragili, l'altra invece più rigida ed in grado di eliminare anche lo sporco più ostinato.

E ci sono poi anche i LED che, ammettiamolo, a primo acchito potrebbero sembrare piuttosto tamarri, ma che alla fine si sono rivelati molto utili anche con la casa in pieno giorno e perfettamente illuminata: in questo modo non si lasceranno facilmente zone sporche e ci si potrà rendere conto qualora fosse necessaria una doppia passata.

Poco convincente invece è il supporto a parete, e non solo per la stabilità delle clip alle quali collegare i diversi accessori (che sono piuttosto ballerine), ma per la totale mancanza di una presa passante per il caricatore, il che renderà tutto più scomodo e farà diventare necessario il collegamento diretto all'alimentatore: è un vero peccato, perché ci saranno sempre fili in mezzo e tutto sarà meno ordinato. E lo è ancora di più soprattutto perché è presente lo spegnimento automatico a ricarica completa, pensato per preservare la durata delle celle della batteria. Ma ok, probabilmente quelli di Eufy hanno puntato a questa soluzione perché, data la doppia batteria, spesso si potrebbe avere la necessità di ricaricare la secondaria: la ricarica è infatti possibile anche se la batteria non è connessa all'aspirapolvere.

Funzionamento ed esperienza d'uso

Data la sua natura, tutto quello che bisognerà per farlo funzionare è premere il grilletto e l'Eufy HomeVac S11 Infinity inizierà ad aspirare. Le modalità di aspirazione sono tre, e quella più potente è in grado di garantire una potenza di ben 120 AW (con un motore da 350 watt), il che non è niente male. Ed anche se io non sia quel tipo di persona che passa tutti i giorni l'aspirapolvere, anche con la potenza media devo ammettere che sono rimasto piuttosto sorpreso dal lavoro svolto dall'Eufy HomeVac S11 Infinity, soprattutto nell'aspirazione dei peli dei cani, che spesso rimangono incastrati sotto la scrivania o addirittura sui tappeti.

Il peso è decisamente ridotto e le dimensioni sono più compatte della media, e se da un lato questa compattezza rende l'Eufy HomeVac S11 Infinity decisamente molto maneggevole, dall'altro comporta un compromesso importante: la dimensione del serbatoio è leggermente inferiore rispetto a quella di altri prodotti della stessa categoria. C'è un limite massimo di riempimento che, qualora dovesse essere superato, inficerà negativamente sulla potenza di aspirazione.

Fortunatamente però, il sistema di sgancio dell'intero vacuum è molto buono e con procedure veloci ed essenziali si potrà smontare qualsiasi suo componente, compreso il sistema di filtri che si può lavare semplicemente sotto l'acqua corrente.

Insomma, anche grazie alla sua relativa silenziosità (emette 75 dB), l'Eufy HomeVac S11 Infinity si è dimostrato un prodotto decisamente affidabile e dinamico, con il quale sarà possibile pulire praticamente qualsiasi superficie e in qualsiasi modalità sfruttando i diversi accessori inclusi nella confezione.

Autonomia della batteria – Eufy HomeVac S11 Infinity

Che gli aspirapolvere senza fili ciclonici portino tutti il grande peso dell'autonomia della batteria è un dato di fatto. Tutti, ma proprio tutti, riescono a garantire pochi minuti di utilizzo alla massima potenza, ed anche se nell'Eufy HomeVac S11 Infinity questa triste realtà trova conferma, bisogna ammettere che il lavoro fatto dagli ingegneri dell'azienda in quanto a gestione energetica è più che sufficiente: alla massima aspirazione, l'aspirapolvere è in grado di lavorare per 8 minuti con una sola carica, mentre alla minima per oltre 40 minuti.

E ci sono due cose importanti da considerare. Prima di tutto, la presenza della seconda batteria nella confezione raddoppia l'autonomia di pulizia che si potrebbe avere inoltre, alla media potenza nei nostri test siamo riusciti a pulire con una sola carica un ambiente di circa 200 metri quadrati. Ed il risultato non è niente male, soprattutto considerando che alla media potenza, si riuscirà a tirar su lo sporco più comune.

I tempi di ricarica invece sono nella media: per passare dallo 0 al 100% di batteria, potrebbero essere necessarie ben oltre le 4 ore di connessione all'alimentatore fornito in dotazione.

Prezzo in Italia e considerazioni

Il prezzo in Italia dell'Eufy HomeVac S11 Infinity è di 299,99 euro su Amazon, ma tramite un coupon di sconto sarà possibile portarselo a casa a 219,99 euro. Un prezzo più che adatto al prodotto in questione, che alza notevolmente l'asticella del rapporto qualità prezzo.

Attenzione però: per riuscire ad usufruire della promozione, sarà necessario utilizzare il link in basso e cliccare sulla voce “Applica coupon 80 €”.

Tutto sommato si tratta di un aspirapolvere wireless di buona qualità, con un prezzo di vendita più che adeguato alle sue caratteristiche e che si contraddistingue dai suoi competitor non solo per la presenza della doppia batteria, ma anche per la comodità della spazzola principale (con ottime ruote e dotata di LED), la leggerezza e la maneggevolezza d'utilizzo, oltre che la potenza di aspirazione.

Peccato però che manchi un display o un qualsiasi modo per controllare la modalità di aspirazione attiva, e che la base di ricarica al muro non sia dotato di un sistema passante per la ricarica. Questi due particolari, insomma, sarebbero proprio stati la ciliegina sulla torta.

