Abbiamo conosciuto durante questi mesi la linea flagship di Samsung, che partiva da Galaxy S20 per procedere fino al premium smartphone Note 20 Ultra. Tutti questi, hanno però un denominatore comune: il costo, ovviamente, alto. Proprio per questo, Samsung ha lanciato, anche in Italia, il nuovo Galaxy S20 FE (Fan Edition), ad un prezzo più basso ma con specifiche sulla carta molto convincenti.

Samsung Galaxy S20 FE: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche

Così come il predecessore Samsung Galaxy S10 Lite uscito qualche mese fa, l'S20 Fan Edition (FE) è una ottima rivisitazione della serie principale dell'anno corrente, sia nel design, sia nelle specifiche. Guardando proprio al form factor, ci accorgiamo che sul davanti mantiene il trend dei fratelli maggiori con la selfie camera punch hole da 32 MP posta esattamente in alto al centro, mentre sul retro è un misto tra S20 standard e Note 20 Ultra, che abbiamo anche recensito, grazie al camera bumber spesso ed in rilievo. Questo gli dona un aspetto non solo premium, ma forse anche più bello degli altri flagship della gamma.

Ma Samsung Galaxy S20 FE non è solo bello, ma anche molto prestante, almeno se guardiamo alle specifiche della scheda tecnica: oltre alla già citata camera anteriore, abbiamo un display Infinity-O da 6.5″ Full HD+ Super AMOLED (2400 x 1080 pixel) con refresh rate a 120 Hz. Inoltre, abbiamo un SoC doppio, in base alla configurazione di connessione: infatti, se guardiamo alla versione 4G, viene confermato l'Exynos 990, mentre per la versione 5G è presente il prestante Snapdragon 865, entrambi comunque a 7 nm. Non mancano un modulo fotocamera triplo da 12 + 12 + 8 MP con ultra-grandangolare e teleobiettivo, 6 GB di RAM e 128 GB di storage ed una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida.

Scheda Tecnica

Display Super AMOLED HDR10+ da 6,5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con densità di 407 PPI, refresh rate a 120 Hz ;

(2400 x 1080 pixel) con densità di 407 PPI, refresh rate a ; dimensioni di 159,8 x 74,5 x 8,4 mm per 190 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 (5G)/ Samsung Exynos 990 (4G);

(5G)/ Samsung Exynos 990 (4G); GPU Qualcomm Adreno 650/Mali-G77 MP11;

6 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 128 di storage UFS 3.1;

di storage UFS 3.1; lettore d'impronte nel display e riconoscimento facciale;

tripla camera posteriore da 12 + 12 + 8 MP f/1.8-2.2-2.2 con teleobiettivo, Zoom 3x ottico e 30x ibrido, grandangolare a 79°, ultra-grandangolare a 123°, autofocus PDAF e OIS;

f/1.8-2.2-2.2 con teleobiettivo, Zoom 3x ottico e 30x ibrido, grandangolare a 79°, ultra-grandangolare a 123°, autofocus PDAF e OIS; selfie camera da 32 MP f/ 2.2;

2.2; supporto 5G NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Dual Audio, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, USB Type-C, IP68, speaker stereo, UHQ Audio a 32-bit;

batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida 15 W ;

con ricarica rapida ; sistema operativo Android 10 con One UI 2.5;

Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) ufficiale in Italia – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Galaxy S20 FE sarà disponibile in Italia a partire da 2 ottobre 2020 al prezzo di 669 € per la versione 4G e 769 € per a versione 5G. La versione 5G sarà esclusiva su sito ufficiale Samsung e Amazon, mentre per quella 4G sarà disponibile anche negli store fisici. Preordinandolo sul sito Samsung, è possibile ricevere in regalo a scelta la nuova smartband Fit2 oppure 3 mesi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate ed il Game Controller dedicato.

