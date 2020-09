Siete in cerca di un robot aspirapolvere per avere una mano in più con le pulizie di casa? Allora date un'occhiata alla soluzioni di 360, brand asiatico apprezzato per i suoi software e i suoi prodotti smart, in grado di offrire tutta una serie di soluzioni per una vasta gamma di esigenze e per tutte le tasche. Tra i principali modelli della compagnia è impossibile non citare il robot 360 S6 Pro, specialmente se disponibile a prezzo scontato con spedizione dai magazzini europei di GearBest.

Il robot aspirapolvere 360 S6 Pro è disponibile in offerta lampo, spedito dall'Europa

L'aspirapolvere 360 S6 Pro offre una potenza di aspirazione di 2200 PA, un serbatoio per l'acqua da 200 ml ed un sistema di sensori Lidar, per la massima affidabilità durante la mappatura degli ambienti da pulire. Grazie ai sensori anti-collisione e agli algoritmi SLAM, il robottino sarà in grado di muoversi all'interno degli spazi dedicati senza alcun problema.

La batteria è un'unità da 5.200 mAh che garantisce fino a circa 3 ore di utilizzo in modalità silenziosa mentre grazie ad una rumorosità di appena 53 dB saprà pulire in modo discreto e in tutta autonomia. Il dispositivo presente funzionalità smart: supporta Google Assistant ed Alexa e può essere controllato comodamente tramite l'app dedicata.

Il robot aspirapolvere 360 S6 Pro è disponibile in offerta lampo sullo store GearBest, con tanto di spedizione direttamente dall'Europa. In basso trovate il link alla pagina del prodotto: nel caso in cui non riuscite a visualizzare correttamente il box, provate a disattivare AdBlock. Inoltre per saperne di più su questo vacuum cleaner potrete dare un'occhiata alla nostra recensione, con tutti i dettagli del caso.

Siete in cerca di un robot aspirapolvere e puntate al massimo risparmio? Allora a questa pagina trovate tutte le offerte lampo dedicate al brand 360, con vari modelli in sconto, a partire da 129€.

