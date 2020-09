Siete alla ricerca del notebook perfetto? Banggood, grazie all'offerta sul Teclast F6 Plus, potrebbe avere la risposta ad ogni vostro problema. Lo store, infatti, grazie al codice sconto dedicato, vi permetterà di acquistare il portatile da 13.3″ ad un prezzo davvero appetibile: solo 258€ grazie a questo nuovo codice sconto!

Teclast F6 Plus a 258€: prezzo minimo storico grazie al nuovo codice sconto

Tra le peculiarità di Teclast F6 Plus, proprio come anticipato, troviamo un peso fortemente ridotto, dato anche dalle dimensioni del display da 13.3″, ma non solo. Il portatile in questione, infatti, si può configurare a tutti gli effetti come un 2 in 1 visto lo schermo touch a 10 punti e la possibilità di utilizzare una penna dedicata.

Inoltre, ad alimentare le prestazioni del dispositivo, troviamo il SoC Intel N4100 accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Per acquistare il Teclast F6 Plus, spedito dal magazzino CN, in sconto a 258€, non dovrete far altro che applicare il codice sconto presente nel box in basso. Se non visualizzare il link o il coupon qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

