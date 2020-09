Con l'amplificarsi degli appassionati al gaming da PC, la necessità di potenza e connessioni sempre più stabili è all'ordine del giorno. E chi meglio di ASUS, con le sue line up ROG e TUF, poteva adoperarsi per un router Wi-Fi 6 da gaming dedicato ad Assassin's Creed ad un prezzo top gamma.

ASUS: il router Wi-Fi 6 TUF-AX3000 da gaming ha quattro antenne, supporto AiMesh e tutta la bellezza del design dedicato ad Ezio Auditore

Guardando al design del router ASUS Wi-Fi 6 TUF-AX3000, notiamo da subito che segue le linee di Assassin's Creed, con il tipico colore bianco, le finiture rosse, la sagoma di Ezio Auditore, il logo del gioco e le frasi tipiche della saga. Ma è nelle specifiche hardware che dà comunque il meglio di sé. Con quattro antenne, la larghezza di banda è da 160 MHz, adotta la tecnologia OFDMA + MU-MIMO rendendo il canale di trasmissione 4 volte più efficiente. In più, supporta la tecnologia AiMesh, che mantiene la fluidità della rete grazie ad una tecnologia di collegamento smart.

Essendo pensato per il gaming, il router di ASUS ha integrato il NetEase UU Game Booster, un acceleratore di prestazioni di gioco in abbonamento, che per gli utenti che acquisteranno il router sarà gratis per un mese. Infine, non manca i nuovo protocollo di sicurezza WPA3.

Il router da gaming ASUS TUF-AX300 Wi-Fi 6 Assassin's Creed Edition arriva in Cina sul portale JD.com ad un prezzo di 699 yuan, circa 87 €. Non si conosce un'eventuale distribuzione occidentale.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu