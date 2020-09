A meno che non si abbia un'auto con un parabrezza grande e spazioso, oltre alla qualità dell'immagine e alle funzionalità, ci sono due fattori essenziali nella scelta di una dashcam: la semplicità d'installazione e la dimensione del dispositivo. Caratteristiche importanti non solo per far si che il posizionamento della “telecamera da cruscotto” sia ideale e non dia fastidio a chi guida l'automobile, ma anche per evitare quel brutto effetto di “dispositivo estraneo” alla vettura.

E la DDPAI Dash Cam Mola 3 sembra essere stata progettata proprio con questo scopo, senza però rinunciare ad una serie di funzionalità aggiuntive come il GPS integrato e la registrazione dei video in 2K UltraHD.

Recensione DDPAI Dash Cam Mola N3: con video in 2K UltraHD e GPS, è il prodotto da acquistare

Contenuto della confezione

All'interno della confezione DDPAI Dash Cam Mola N3, sono presenti tutti gli accessori necessari per garantire un montaggio semplice ed intuitivo: in pochi secondi si potrà posizionare la telecamera, connetterla ed iniziare ad utilizzarla.

Ecco il contenuto della confezione:

DDPAI Dash Cam Mola N3;

cavo per l'alimentazione USB – Micro USB;

supporto con adesivo e GPS per la videocamera;

sticker 3M aggiuntivi

alimentatore con doppio USB da inserire nell'accendisigari;

palanchino in plastica;

manuale delle istruzioni.

Nella confezione è quindi incluso anche il modulo GPS, che è stato integrato nel supporto da incollare al parabrezza.

Design e materiali

Realizzata prevalentemente in plastica e dalle dimensioni non troppo ingombranti (parliamo di 9.9 x 3.3 x 2.8cm), la DDPAI Dash Cam Mola N3 è composta da due moduli: quello della fotocamera, che è sostanzialmente un cilindro nero, e il supporto da fissare sul parabrezza. Il tutto è realizzato con un sistema a incastro, davvero molto intelligente, che ha risolto due problemi ben precisi: prima di tutto, il supporto da parabrezza integra il GPS e l'entrata del cavo di alimentazione (che è posizionata in modo da non essere troppo invasiva), in secondo luogo poi, grazie al meccanismo a incastro sarà possibile decidere di orientare la dash cam verso l'esterno o verso l'interno della vettura ogni qualvolta se ne abbia la necessità.

Purtroppo però, nella confezione della dash cam non sono presenti sticker elettrostatici che avrebbero evitato eventuali “danneggiamenti” del vetro della macchina.

Non è presente alcuno schermo LCD, e tutto si potrà gestire tramite l'applicazione, integra però un microfono ed uno speaker e, lateralmente, è presente il vano della microSD: fate però molta attenzione quando andrete a inserire la scheda, perché l'ingresso della microSD è piuttosto largo e si potrebbe fare l'errore di inserire la scheda di memoria in modo errato.

Applicazioni e funzioni avanzate

A dirla tutta, la DDPAI Dash Cam Mola N3 non è una semplice dash cam, ma è uno dei dispositivi più avanzati della sua categoria grazie ad una serie di funzionalità che la rendono decisamente utile in diverse situazioni.

Tramite l'applicazione DDPAI, disponibile nel Play Store e nell'App Store, non solo sarà possibile impostare la registrazione automatica del video, che continuerà ad essere attiva anche a veicolo parcheggiato (in modalità tradizionale o in modalità time lapse), ma si potranno sfruttare anche il Sense Reality e la tecnologia ADAS per il riconoscimento della carreggiata e delle luci di percorrenza.

In soldoni, con questa dash cam si potrà registrare un video sul quale verranno sovraimpressi la velocità di percorrenza attuale, l'accelerazione e molti altri fattori di guida e – grazie al GPS integrato, con un fix molto veloce – quando si riprodurranno i video tramite l'applicazione si potrà vedere in tempo reale la posizione dell'autovettura nel momento della registrazione del filmato, in una porzione dell'app che sfrutta le mappe di Google Maps: e devo ammetterlo, il sistema è preciso e veloce.

Grazie alla tecnologia ADAS inoltre, la DDPAI Dash Cam Mola N3 riuscirà ad aumentare la sicurezza durante la guida: è in grado di riconoscere i semafori e di avvisare il guidatore della loro presenza, ma anche di valutare la distanza da un'eventuale vettura anteriore (ed avvisare di rallentare o frenare) e riconoscere la presenza di pedoni per strada. Tutte funzionalità molto reattive, che grazie al potente speaker integrato riescono davvero a far aumentare l'attenzione di chi guida.

L'associazione tra applicazione e dash cam avviene, come sempre, tramite il WiFi. La videocamera da auto integra un modulo per le reti senza fili, con il quale creerà un hot-spot al quale bisognerà connettere lo smartphone ogni qualvolta che si vorrà utilizzare l'applicazione: purtroppo però, la connessione avviene a 2.4 GHz e potrebbe capitare di non avere la banda necessaria a visualizzare in maniera fluida e senza buffering i video registrati. Si tratta di un problema che si verifica molto raramente, però c'è.

Un'altra particolarità di questa DDPAI Dash Cam Mola 3 è che attiverà la modalità di sorveglianza parcheggio una volta che spegneremo la nostra automobile: in questo modo, la dashcam rimarrà in stand-by e registrerà automaticamente un filmato non appena rileverà un urto (grazie alla presenza dell'accelerometro), oppure un vero e proprio timelapse, oppure ancora registrerà un video appena rilevato un movimento.

Grazie alla sua batteria Super Capacitor, in grado di resistere a temperature estreme e che non è alimentata da reazioni chimiche, la dash cam avrà la possibilità di funzionare a veicolo spento per oltre 24 ore.

Qualità video

La videocamera può registrare ad una risoluzione massima 1440p, cioè un 2K UltraHD. Ed anche se non è una cosa scontata, la qualità di registrazione dei video è ben più in alto rispetto alla media della sua fascia di prezzo. Di giorno e in condizioni di luminosità favorevole riesce a catturare adeguatamente la scena e i dettagli fondamentali come ad esempio i volti delle persone o le targhe delle automobili, ed anche in controluce il sensore garantisce una buona visibilità.

Le cose cambiano leggermente in notturna, condizioni in cui la qualità cala leggermente, ma al fine del risultato finale rimane ancora più che sufficiente alla situazione. E questo è possibile anche grazie all'ottima lente f/1.8 realizzata con 6 strati di vetro ed in grado di garantire un field of view di ben 140 gradi, quindi estremamente grandangolare.

Tramite l'applicazione è poi anche possibile scattare fotografie, che però non saranno altro che una sorta di screenshot di ciò che viene registrato nel filmato e che quindi continueranno ad avere la medesima qualità dell'immagine.

Prezzo e conclusioni – DDPAI Dash Cam Mola N3

La DDPAI Dash Cam Mola N3 è disponibile su AliExpress al prezzo di circa 99 dollari, ma con il nostro coupon (che trovate in basso) potrete acquistarla al prezzo finale di 29.82 euro, spedita da Europa: quindi con consegna veloce e zero oneri doganali.

Attenzione però: per poter usufruire di questa offerta sarà necessario aprire il link che trovate in basso, per poi cliccare sul tasto arancione e, successivamente sul tasto con scritto 7.02 ottieni. A questo punto, non vi resta che inserire il coupon DDPAI3, per ottenere un ulteriore sconto.

E tornando a noi, è un prezzo decisamente aggressivo per un prodotto che è stato in grado di superare pienamente tutte le nostre più rosee aspettative, soprattutto considerando la fascia di prezzo economica.

Per meno di 30 euro ci si potrà portare a casa un prodotto di ottima qualità, smart e che non solo è in grado di continuare a sorvegliare l'automobile anche quando è parcheggiata, ma che rende più sicura la guida grazie al riconoscimento dei semafori, dei pedoni e delle vetture.

