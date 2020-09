Recensione Bokman O5 Plus: le cuffie bluetooth con la migliore autonomia

Ce ne sono, ormai, in una quantità smisurata, ma le cuffie bluetooth continuano a conquistare il mercato. Da quando sono arrivati i primi modelli true wireless, poi, il pubblico ha risposto in maniera ancora più vigorosa, prendendo d'assalto tutti i principali store. Motivo per cui, dunque, diverse aziende continuano a tirare fuori nuove versioni dei propri auricolari, ansiosi di farle provare ai futuri clienti. Tra i tanti brand coinvolti nella produzione di questi accessori, quindi, troviamo anche Bokman che, recentemente, ha lanciato le nuove Bokman O5 Plus. A differenza di tanti altri prodotti concorrenti non utilizzano gesture, ma controlli manuali. Questa, però, non è l'unica loro peculiarità. Scopriamole meglio, dunque, all'interno della nostra recensione completa.

Recensione Bokman O5 Plus

Unboxing

Osservando la confezione di vendita non si nota nulla di così particolare. All'interno di tale box, però, troviamo:

Bokman O5 Plus;

cavo USB/microUSB per la ricarica della custodia;

custodia di ricarica;

tre paia di gommini di ricambio;

breve manuale di istruzioni, in lingua inglese.

Design & Materiali

Vorrei partire subito dalla custodia, la prima cosa che si trova all'interno della confezione. Questa è realizzata interamente in metallo, mostrando una superficie nera opaca che al tatto restituisce ottime sensazioni di solidità. Quello che mi ha convinto meno, sinceramente, è il sistema di apertura del case che, per quanto mi riguarda, non è proprio eccezionale. Da parte dell'azienda, infatti, è stato studiato questo sistema di apertura che non convince, perché a mio avviso espone il prodotto ad una maggior probabilità di rottura con il passare del tempo. Oltre questo, poi, con una mano non è assolutamente facile aprire la custodia, vista anche l'eccessiva scivolosità del prodotto. Dal punto di vista delle dimensioni, comunque, misura 76 x 45 x 30 mm, presentando sul profilo destro un LED RGB ed un ingresso microUSB.

Aprendo il case, dunque, è possibile scorgere immediatamente le due cuffiette. Queste sono alloggiate all'interno della custodia, ben salde grazie alla presenza di pin magnetici per la ricarica. Nella parte centrale del case, poi, proprio tra le due cuffie, troviamo un LED che, nel caso in cui lo stato di carica sia superiore al 60%, è di colore verde, se si assesta tra il 40% ed il 60% è bianco, se resta tra il 30% ed il 40% diventa rosso, mentre se la carica si trova sotto il 30% comincia a lampeggiare di rosso. Dando un'occhiata più da vicino agli auricolari, dunque, si nota subito una forma piuttosto particolare, ma non certo unica. Questi due auricolari hanno, infatti, dimensioni davvero compatte, misurando 16,88 x 22,53 x 22,53 mm, con un peso di appena 4,6 grammi. Sono davvero leggere, dunque, e comode da tenere all'orecchio, a patto di trovare la combinazione giusta di gommini, che si adatti bene alla forma del proprio orecchio.

Non troviamo alcuna differenza tra la cuffia destra e quella sinistra, salvo la presenza su quest'ultima di una colorazione differente rispetto all'altra. Quella destra, dunque, pur essendo sempre nera, presenta tutte le finiture di color oro, mentre in quella sinistra questi dettagli sono di colore bianco. Non troviamo, poi, controlli touch, ma due piccoli tasti ai lati che possono svolgere diverse funzioni. Approfondiremo più avanti, però, questo argomento. Oltre questo aspetto, comunque, su tale superficie risiede anche in LED luminoso. Voltando di 180° l'auricolare, poi, troviamo solo più il gommino ed i pin magnetici per la ricarica.

Connettività & Software

Queste Bokman O5 Plus sono dotate del Bluetooth 5.0, che dunque consente di sfruttare una connessione con lo smartphone più rapida e, soprattutto, stabile. Non ho notato, infatti, alcun problema nell'utilizzo quotidiano, neanche quando telefono e cuffie si sono trovate ad una certa distanza. Qui, comunque, la copertura dovrebbe essere di 20 metri, anche se già dopo 10/11 metri si cominciano a disconnettere, in maniera alternata, i due auricolari. Al di là di questo aspetto, però, la connessione con lo smartphone è sempre molto rapida. All'interno di ogni singola cuffia, poi, una voce ci comunica il momento in cui il pairing è andato a buon fine (ovviamente in lingua inglese).

Non viene specificato quale sia il chip montato all'interno di questi singoli auricolari. Nonostante questo, comunque, posso dire di non aver avvertito troppa latenza durante la visione di video su YouTube o di qualche serie TV su Netflix. C'è un minimo di latenza, ma è davvero così flebile che nel quotidiano non inficia assolutamente nell'esperienza d'uso di questi auricolari. Diverso è il discorso, invece, durante le fasi di gaming, soprattutto su titoli più veloci come Call of Duty Mobile. Qui, infatti, la latenza diventa un vero e proprio problema, perché i colpi si sentono in ritardo e giocare, in queste condizioni, è impossibile.

Da parte del brand è stata presa una decisione ben precisa, perché non sono stati introdotti controlli touch sulle cuffiette. Troviamo su ogni paio, due piccoli tasti, che fungono proprio da tasti funzione. Ad essi, dunque, sono associati vari comandi, e voglio farvi notare un particolare: tanto sulla cuffie destra, quanto su quella sinistra, è presente un tasto con un simbolo identico. Su quella destra, quanto su quella sinistra quindi, abbiamo il tasto del volume a sinistra ed il tasto on/off a destra.

Audio

A livello di ergonomia sono tra i migliori auricolari provati nell'ultimo periodo, anche se con qualche piccolo movimento della testa possono facilmente cadere a terra. Non ne consiglio, dunque, l'utilizzo in ambito sportivo, sebbene possiedano anche una certificazione IPX7. Nonostante tutto, però, l'audio in cuffia è piuttosto buono, sicuramente migliore di quello che vi aspettereste ad una cifra così esigua. Non abbiamo indicazioni circa tutti i vari codec compatibili, ma credo che la qualità di questo prodotto sia assolutamente discreta. Si riescono a percepire tutte le varie tonalità, sebbene in alcuni brani i bassi risultino essere un po' troppo invadenti. Durante l'ascolto di una normale playlist pop-rock, dunque, si può godere di un audio piuttosto buono e, soprattutto, equilibrato. Da parte loro, poi, queste cuffie possiedono un sistema di cancellazione del rumore ambientale passivo, che quindi non gode di alcuni vantaggi. Devo dire, però, che la loro forma, ed il design in-ear, aiutano già abbastanza in tal senso, isolando quasi completamente le nostre orecchie. A proposito di questo, poi, dovrete cercare di aiutarvi anche con i vari gommini per trovare la quadra. Credo, però, che coloro che possiedono padiglioni auricolari più grandi siano leggermente avvantaggiati in questo caso.

Questi due auricolari possono funzionare anche in maniera assolutamente indipendente, sia quando ascoltiamo la musica sia in fase di chiamata. Non so, però, quanto sfruttere questa seconda opzione, in quanto la qualità in questo caso è davvero pessima. Non tanto per noi, quanto più per coloro che stanno dall'altra parte della cornetta, che lamentano una voce metallica ed un rumore di sottofondo troppo marcato.

Autonomia

All'interno del case principale trova spazio una batteria da 2.600 mAh, mentre ogni singolo auricolare presenta una piccola batteria da 60 mAh. Siamo più o meno in linea con quanto offerto dal mercato, sebbene l'autonomia garantita dalla custodia sia ottima. Con i singoli auricolari, invece, si riesce a fare circa 5 ore di ascolto continuo, con volume leggermente più elevato rispetto al valore mediamente consigliato. Mantenenendo un volume più basso, invece, si potrebbero superare anche le 6 ore. Vengono dichiarate circa 7 ore di risproduzione continua sul sito ufficiale, ma credo che sia complicato arrivare a certe cifre. Nonostante questo, siamo al cospetto di un paio di auricolari davvero incredibili sotto questo aspetto.

Non ho mai aspettato più di 2 ore per la ricarica completa del prodotto.

Prezzo & Conclusioni

Queste Bokman O5 Plus costano, su Amazon, circa 90 euro. Con il nostro coupon che trovate qui sotto, però, potrete pagarle solo 76 euro. Non si tratta affatto di una cifra contenuta, e per quello che offrono forse è un po' eccessiva. Sotto diversi punti di vista, però, risultano essere migliori di tante altre cuffie vendute alla metà del suo prezzo. Nonostante tutto, in ogni caso, si tratta di un'azienda sconosciuta ai più, ma che propone un prodotto solido e ben realizzato. A livello audio, poi, non mi hanno particolarmente sorpreso, mantenendosi su una qualità media, con le chiamate che, purtroppo, non sono proprio all'altezza di un prodotto di questo tipo.

Nel caso in cui foste interessati a provare delle cuffie TWS, comunque, queste potrebbero essere una valida alternativa ad alcuni brand più blasonati. Sarà davvero difficile non apprezzarle lato audio, sebbene non siano ovviamente perfette. Ottima, poi, l'autonomia, che si è dimostrata essere piuttosto generosa, tanto nel case quanto all'interno dei singoli auricolari.