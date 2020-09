Telegram Down: l’app non funziona a molti | 25 settembre

Telegram down: se anche voi utilizzate l'ormai diffusa app di messaggistica, probabilmente state riscontrando problemi di comunicazione. È ciò che è successo oggi 25 settembre, dopo che da qualche minuto gli utenti si sono riversati sui social per informare del fastidioso problema.

LEGGI ANCHE:

Telegram annuncia l’arrivo ufficiale delle videochiamate

Telegram down: malfunzionamenti per la celebre app di messaggistica

Consultando le mappe di DownDetector, sembra che il disservizio non sia limitato alla sola Italia, ma sia diffuso un po' in tutto il mondo. Specialmente nella zona del Nord Europa, mentre pare che Asia ed America siano lievemente colpite dal down di Telegram.

Nel mio caso personale, non riesco ad utilizzare normalmente Telegram da smartphone Android, mentre l'app per PC Windows continua a funzionare normalmente. C'è anche chi segnala un'eccessiva lentezza della piattaforma di messaggistica, pur continuando a funzionare. Anche cambiando DNS, pare che il problema non si risolva, quindi sarà necessario attendere che il sistema venga stabilizzato alla fonte.

Per il momento gli sviluppatori non si sono espressi in merito, pertanto non è dato sapere quale sia la natura del problema. Può darsi che si tratti di un fenomeno isolato che verrà risolto nel corso dei prossimi minuti, se non ore, nella speranza che non sia qualcosa di ben più difficile da risolvere.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu