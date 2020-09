Tante novità da Amazon: nuovi Echo, Fire Stick e videocamere Ring

Grosse novità da parte di Amazon: dopo il lancio del cloud gaming Luna, anche l'ecosistema di dispositivi domotici vede un deciso rinnovamento. A partire dalla serie Echo, con novità per speaker e display smart, passando per i nuovi Fire TV Stick, i nuovi router eero 6 e anche nuove videocamere di sorveglianze targate Ring.

Amazon rinnova il proprio ecosistema domotico: ecco tutte le novità

Echo / Echo Dot / Echo Show 10

La più grande novità della serie Echo è l'adozione del nuovo processore AZ1 Neural Edge, realizzato in collaborazione con MediaTek. Il chip rende Alexa più reattiva, aumentando la velocità di risposta di centinaia di millisecondi, anche se per il momento questo boost riguarderà solo la lingua inglese. Più avanti sarà espanso anche ad altri linguaggi.

Il nuovo Amazon Echo rappresenta la quarta generazione di smart speaker, adesso con un nuovo design sferico con l'iconico cerchio LED blu posto alla base. La texture in tessuto è disponibile in tre colorazioni e nasconde due tweeter ed un woofer da 3″ con ottimizzazione Dolby e qualità audio migliorata. Così come l'Echo Studio, anche il nuovo e più modesto Echo è in grado di rilevare l'acustica dell'ambiente in cui lo posizioniamo e regolare la propagazione audio di conseguenza. È anche un hub per la nostra casa smart, supportando standard comunicativi quali Zigbee, Bluetooth LE ed Amazon Sidewalk.

Nel caso di Echo Dot, il design sferico rimane immutato ma con dimensioni più contenute ed un singolo speaker da 1.6″. Ne è disponibile anche una versione dotata di display LED nascosto sotto al tessuto, con cui visualizzare orologio, sveglie, timer e temperatura circostante. C'è anche una versione Kids Edition, con colorazioni Panda e Tiger, ma per il momento non disponibili in Italia.

Infine, Echo Show 10 viene ripensato quasi totalmente, avvicinandosi al concept di Google Nest Hub. Il display smart da 10″ HD è adesso integrato su uno stand auto-rotante con motore brushless. Questo è in grado di seguirvi durante l'interazione tramite la videocamera integrata da 13 MP, con cui effettuare anche le videochiamate con capacità di zoom per tenervi al centro dell'inquadratura. C'è anche la modalità per le chiamate di gruppo, potendo creare gruppi di 8 contatti e familiari da richiamare rapidamente tramite Alexa. Anche lo speaker di Echo Show 10 rileva l'acustica della stanza, regolando l'output audio fornito dai due tweeter e dal woofer utilizzati.

Fire Stick e Fire Stick Lite

Passiamo alla nuova Fire Stick, più potente del 50% ma con consumi ridotti del 50% grazie alla nuova CPU quad-core ad 1,7 GHz. La fruizione dei contenuti multimediali supporta anche i formati 1080p a 60 fps, così come quelli HDR e Dolby Atmos per l'audio. Migliora anche la connettività, grazie al supporto Wi-Fi Dual Band per connettersi alle reti a 5 GHz ed avere una banda più ampia di trasmissione. Inoltre, la Fire Stick è dotata di un telecomando IR e Bluetooth, oltre che con comandi vocali Alexa.

C'è anche la Fire Stick Lite, la cui denominazione “lite” deriva dall'assenza di HDR, Dolby Atmos e da un telecomando semplificato Alexa Voice Remote Lite.

Fire TV Cube

L'altra novità in ambito multimedialità è Fire TV Cube, una sorta di TV Box cubico che potremmo considerare la fusione di Echo e Fire TV. Al suo interno c'è una CPU esa-core con prestazioni migliorate, supporto 4K a 60 fps, Dolby Vision, HDR10+ e Dolby Atmos. Ci sono anche otto microfoni per gli input vocali, potendo anche essere utilizzato a schermo spento semplicemente come speaker smart. Altra funzione interessante è la tecnologia IR multi-direzionale: i comandi vocali possono essere utilizzati anche per comandare altri dispositivi domotici, come TV, soundbar e quant'altro.

eero 6 e eero Pro 6

Novità anche per il mondo router, con il lancio di eero 6 e eero Pro 6. Nel caso di quest'ultimo, abbiamo supporto Zigbee e Wi-Fi 6, con tecnologia tri-band con doppia rete 5 GHz e Wi-Fi mesh. Saranno in vendita al prezzo di 129,99€ e 229,99€.

Ring Car Alarm / Car Cam

Anche l'azienda satellite Ring ha svelato le sue novità, partendo da Car Alarm. Il nome è già abbastanza esplicito: è in grado di avvertirci di tentativi di furto o danneggiamento. Basta collegarla alla porta diagnostica dell'automobile ed è anche dotato di una sirena di allarme. Il suo prezzo ammonterà a 59,99$ ed uscirà entro fine anno.

Car Cam, invece, è una videocamera di sicurezza pensata per registrare interno ed esterno della propria auto. Anche in questo caso può avvisarci se sta succedendo qualcosa di inavvertito, grazie alla doppia inquadratura. In questo caso il prezzo salirà a 199,99$.

Always Home Cam

Concludiamo con il più bizzarro dei prodotti annunciati da Amazon, ovvero Always Home Cam. Apparentemente è una semplice videocamera di sicurezza, ma il tutto prende un senso diverso se vi diciamo che è montata su un piccolo drone a guida autonoma. Grazie a questa peculiare funzionalità, è in grado di girare per casa inquadrando ogni stanza sia accessibile, tornando poi alla dock per ricaricarsi. Il primo avvio è eseguito per mappare gli interni, potendo impostare dove vogliamo un'inquadratura specifica. Il drone può effettuare dei voli su richiesta oppure risvegliarsi quando un altro dispositivo di controllo avverte un'effrazione. Avrà un costo di 249,99$ e le spedizioni sono previste per il 2021.

