La UltraDart a 125W di Realme arriverà prima in Europa che in Asia?

Nella lotta a chi ha la ricarica rapida più potente, Realme potrebbe avere la meglio su Xiaomi, almeno in Europa. Sembra molto probabile che Mi 10 Ultra arriverà anche in Europa, nonostante quanto detto poco dopo la presentazione. Se così sarà, lo smartphone diventerà per distacco lo smartphone dalla ricarica più rapida, potendo contare sullo standard (seppur controverso) a 120W. Non c'è ancora una data, mentre la serie Realme 7 sarà presentata a breve in India e anche nel nostro continente. E a sorpresa potrebbe essere Realme a conquistare lo scettro di ricarica più veloce in Europa (e non) con la sua UltraDart a 125W.

Realme conferma: la UltraDart a 125W debutterà in Europa… con Realme 7?

Con il suo ultimo tweet, Madhav Sheth ha alzato l'hype, postando una foto del caricatore UltraDart in grado di offrire una potenza a 125W. “Sono appena uscito dai nostri Realme Labs e non vedevo l'ora di condividere con voi un'anteprima di quello che sta per succedere“, afferma il CEO di Realme. Non viene detto esplicitamente, ma il fatto che venga utilizzato lo slogan #FAS7ER e si tagghi Realme Europa ci fa ipotizzare che ci saranno grosse novità.

I just stepped out of our realme Labs and couldn't wait to share a sneak-peek of what's coming up. We're planning #FAS7ER things for @realmeeurope – so stay tuned! pic.twitter.com/ZUP7tGI5Nn — Madhav Faster7 (@MadhavSheth1) September 29, 2020

Ipotizziamo che il 7 ottobre verrà presentato un nuovo modello della serie 7, forse quello che inizialmente si vociferava come Realme X7 Pro Ultra. Probabilmente non sarà questo il nome e le specifiche potrebbero non coincidere, eccezion fatta per la ricarica UltraDart che è stata confermata. Che possa trattarsi del confermato Realme 7 Pro SE, in arrivo assieme a ben 8 nuovi prodotti? Ci viene difficile da credere, dato che solitamente il suffisso “SE” viene utilizzato per varianti inferiori. Realme potrebbe tirar fuori un inedito Realme 7 Pro Ultra, anche se rimane un ulteriore dubbio.

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️

⚡️ Now this is what we call #FAS7ER!⚡️

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ — realme Europe (@realmeeurope) September 29, 2020

Come detto, nel tweet si menziona la divisione europea di Realme, la cui risposta entusiasta sembrerebbe confermare questa ipotesi. Tuttavia, da nessuna parte viene detto esplicitamente che la UltraDart a 125W arriverà in Europa e la risposta di Realme Europe potrebbe solamente voler rimarcare il fatto che anche Realme 7 Pro vanterà una ricarica più che dignitosa da 65W. Anche perché il caricatore che ci viene mostrato in foto non ha la presa europea, bensì quella tipicamente asiatica (o americana). Insomma, non ci resta che attendere l'inizio di ottobre per capirne di più.

