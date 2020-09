Giovani, intraprendenti ed innovativi: questi i diktat del successo globale di Realme, che nei primi giorni di ottobre lancerà tutta una nuova gamma di prodotti che interesserà gli smartphone Realme 7 Pro e i prodotti smart come una nuova soundbar.

Realme 7 Pro SE, soundbar, Buds Wireless Pro e altri prodotti smart negli eventi del 7 e del 9 ottobre 2020

Realme 7 Pro SE*

Realme 55inch 4K TV* — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 25, 2020

A riportare l'arrivo, fissato nell'evento del 7 ottobre 2020, di tutta una serie di prodotti da parte di Realme è stato il leaker indiano di Twitter Abhishek Yadav, di solito molto attento alle news in merito al brand guidato da Madhav Sheth. Infatti, ha comunicato che arriverà un nuovo smartphone, o meglio una nuova versione di Realme 7 Pro, che si chiamerà SE, ampliando la gamma della versione top della fascia media.

Exclusive: Here's what's coming up. Realme 7 Pro SE

Buds Wireless Pro

55" 4K TV

Soundbar

Buds Air Pro

Watch S

Smart Plugs

Toothbrush

360° smart camera Feel free to retweet 😉#realme — Mukul Sharma (@stufflistings) September 25, 2020

Spostandoci nei prodotti dell'ecosistema smart, lo stesso giorno dovrebbe una nuova sounbdar, che segue la prima uscita in maggio 2020, che molto probabilmente sarà ancora più integrata ai vari prodotti del brand. Inoltre, secondo il leak di un altro importante leaker come Mukul Sharma, sappiamo anche tra il 7 ed il 9 ottobre verranno presentate le nuove Realme Buds Wireless Pro ed una smart camera a 360°, oltre ai già vociferati Watch S e Buds Air Pro, insieme a delle prese smart ed un nuovo spazzolino.

Non ci resta quindi che attendere i prossimi giorni per ulteriori novità, anche perché a ridosso di un evento è facile imbattersi in indiscrezioni sempre più dettagliate.

