Realme 7 e 7 Pro in arrivo in Europa: ecco varianti e prezzi

Presentati ad inizio settembre, Realme 7 e 7 Pro si starebbero preparando a fare il loro debutto anche da noi in Europa. Finora non ne abbiamo mai sentito parlare ufficialmente, ma lo conferma il leaker Sudhanshu. Dopo aver riscosso un discreto successo in India, il duo della serie 7 sarebbe quindi pronto per il nostro continente. E secondo quanto trapelato, forse a prezzi inferiori rispetto ai rispettivi predecessori.

LEGGI ANCHE:

Realme lancia la prima smart TV SLED 4K al mondo: come funziona?

Ecco a che prezzo dovrebbero essere venduti in Europa Realme 7 e 7 Pro

Se confrontiamo prezzi e varianti di Realme 7 e 7 Pro con gli attuali Realme 6 e 6 Pro (venduti in Italia), ecco cosa ne viene fuori:

Realme 6 4/64 GB: 229,90 4/128 GB: 269,90€ 8/128 GB: 299,90€

Realme 6 Pro 8/128 GB: 349,90€



Nel caso di Realme 7, invece, si parla di un costo di 200/230€ per la versione base da 6/64 GB, salendo a 240/270€ per quella da 8/128 GB. Per quanto riguarda Realme 7 Pro, la variante rimarrebbe da 8/128 GB ma il prezzo dovrebbe calare a 290/320€.

Vi ricordiamo la scheda tecnica dei due smartphone:

Realme 7

Display LCD da 6,5″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 405 PPI, protezione Gorilla Glass 3 e refresh rate a 90 Hz ;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 405 PPI, protezione Gorilla Glass 3 e refresh rate a ; dimensioni di 162,3 x 75,4 x 9,4 mm per 196 g;

processore octa-core MediaTek Helio G95 ;

; GPU ARM Mali-G76 MC4;

6/8 GB di RAM;

di RAM; 64/128 GB di storage UFS 2.1 espandibile via microSD ;

GB di storage UFS 2.1 espandibile via ; lettore d'impronte laterale;

quad camera da 64+8+2+2 MP f/1.8-2.3-2.4-2.4 con grandangolare a 119°, macro e sensore per la profondità, PDAF e video 4K;

f/1.8-2.3-2.4-2.4 con grandangolare a 119°, macro e sensore per la profondità, PDAF e video 4K; selfie camera da 16 MP f/2.1;

f/2.1; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS/GLONASS/BDS, ingresso mini-jack;

batteria da 5.000 mAh con ricarica Dart a 30W;

con ricarica Dart a 30W; sistema operativo Android 10 con Realme UI.

Realme 7 Pro

Display Super AMOLED da 6,4″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 405 PPI e protezione Gorilla Glass 3;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 405 PPI e protezione Gorilla Glass 3; dimensioni di 160,9 x 74,3 x 8,7 mm per 182 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 720G ;

; GPU Qualcomm Adreno 618;

6/8 GB di RAM;

di RAM; 128 GB di storage UFS 2.1 espandibile via microSD ;

GB di storage UFS 2.1 espandibile via ; lettore d'impronte nel display;

quad camera da 64+8+2+2 MP f/1.8-2.3-2.4-2.4 con grandangolare a 119°, macro e sensore per la profondità, PDAF e video 4K;

f/1.8-2.3-2.4-2.4 con grandangolare a 119°, macro e sensore per la profondità, PDAF e video 4K; selfie camera da 32 MP f/2.5;

f/2.5; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/NavIC, NFC, ingresso mini-jack, speaker stereo ;

; batteria da 4.500 mAh con ricarica Super Dart a 65;

con ricarica Super Dart a 65; sistema operativo Android 10 con Realme UI.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu