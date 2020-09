Realme 6 e X2 si aggiornano in Europa: tutte le novità

Dopo X3 SuperZoom, anche il precedente Realme X2 e il mid-range Realme 6 stanno ricevendo un aggiornamento per l'Europa. La novità che hanno in comune i due update è l'introduzione delle patch di settembre, così come accaduto anche con altri modelli Realme.

Arriva un nuovo aggiornamento della UI per Realme 6 e X2: ecco le novità

Ecco il changelog completo dell'aggiornamento per Realme X2:

Sicurezza Aggiornamento della patch di sicurezza Android: settembre 2020

Impostazioni Ottimizzazione dell'esperienza utente delle impostazioni Wi-Fi

Notifiche e status bar Risolto il problema dell'impossibilità di reindirizzare dopo aver fatto clic sulle notifiche nel drawer Corrette le icone tremolanti sulla barra di stato

Lockscreen Corretto lo sfarfallio dello schermo quando si riattiva lo schermo

Fotocamera Corretta la distorsione dell'immagine dell'anteprima della fotocamera

Sistema Risolti i problemi delle icone che non venivano visualizzate e non potevano scorrere tra le schermate in alcuni scenari Risolto il problema del ritardo durante l'inserimento delle attività recenti



Scarica la RNX1993EX per Realme X2

Questo, invece, è quello più stringato per Realme 6:

Sicurezza Aggiornamento della patch di sicurezza Android: settembre 2020

Sistema Ottimizzate le performance e la stabilità di sistema

Wi-Fi Risolto il problema di visualizzazione dell'icona di scansione del menu Wi-Fi



Scarica la RMX2001EU per Realme 6

